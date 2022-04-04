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Российский рынок ПО может быть окончательно потерян для американских компаний – Cnews
В МГТУ им. Н. Э. Баумана сообщили о полном отказе от зарубежного ПО
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Уход западных компаний с рынка РФ был стремительным. По сети гуляют упрямые слухи, согласно которым в Белый дом позвали глав самых влиятельных американских компаний (и не только американских) и настоятельно попросили их свернуть свою деятельность в России. Очевидно, что отказать дядюшке Сэму никто не решился, поэтому все дружно стали выкрикивать патриотические лозунги, приправляя это изрядной долей демократии. Если вы не понимаете, что вообще происходит, ты отправляйтесь по данной ссылке, где найдёте развёрнутые объяснения от Эльдара Мутразина. Он приводит ряд цифр, которые у нас вызывают сомнения, но в целом размышляет логично.

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Суть статьи в том, что многие западные компании были уверены в том, что правительство США намерено выдать им официальную бумагу, запрещающую работу в РФ, но вместо этого оказались в весьма странном положении. Получается, что никаких запретов из Вашингтона не будет, а бизнес вынужден искать другие рынки сбыта, либо просто терять прибыль. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь некоторые бренды могут легко обойтись без прямых продаж в России, надеясь на то, что товары будут проходить через соседние страны, а значит денег меньше не станет. Но есть и такие, для кого исход может быть окончательным, ведь возвращаться уже будет некуда. Именно такая ситуация с Microsoft. Мы уже писали вам о том, что софтверный гигант хотел вернуться ещё 14 марта. Было отправлено письмо на имя президента Украины, с просьбой понять и простить, ну а в итоге Microsoft всё же заработала в РФ, но сделала это так, чтобы не создавать лишнего шума. Пока неясно, сможет ли компания вернуть свои позиции, но некоторые факты говорят о том, что некоторые покупатели утеряны безвозвратно.

Как стало известно, с недавнего времени МГТУ им. Н. Э. Баумана окончательно отказался от зарубежного ПО в пользу российских аналогов. Нужно понимать, что не всегда аналоги вообще можно найти, а некоторые не дотягивают до высоких стандартов крупных IT-гигантов, но работа на этом направлении уже ведётся. Так, если раньше использовались решения Autodesk, SolidWorks и Ansys, то сегодня им на смену пришли российские аналоги.

Программа «Компас-3D», выпускаемая компанией «Аскон» и предназначенная для автоматизированного проектирования (САПР). Поскольку ПО совместимо с российской операционной системой «Альт», то было решено полностью отказаться от Windows. Сменилось программное обеспечение в учебных кабинетах, где теперь установлен комплекс «Компас-3D». Он широко используется для проектирования различных высокотехнологичных систем и внедряется специалистами Минцифры.

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Стоит отметить, что импортозамещение в МГТУ им. Н. Э. Баумана стартовало ещё летом 2020 года после очередного витка санкций, но только недавно был произведён окончательный переход на российское ПО. Многие подобные компании полагают, что это принципиальное решение, поэтому перспективы у западных производителей программного обеспечения не радужные. А ведь для многих из них Россия долгие годы оставалась самым крупным рынком на территории Европы.

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#санкции
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