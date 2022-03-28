Если через 90 дней западные компании не вернутся, то использовать выпущенный ими софт в государственных структурах будет нельзя

Если вы создали небольшую утилиту, которая используется на компьютерах энтузиастов, то бежать за разрешительными документами не нужно. Достаточно лицензировать свой продукт, а дальше всё решит рынок. А вот крупные компании, выпускающие популярные продукты, нуждаются в сертификации. Особенно это актуально, если речь идёт о государственных закупках и системообразующем программном обеспечении. В этом случае необходимо обратиться в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Там западные и отечественные компании получают сертификаты соответствия, доказывающий, что указанный продукт безопасен и может продаваться на российском рынке.

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Поскольку большинство крупных игроков выпускают системообразующую продукцию, то приостановка деятельности на российском рынке может оказаться для них роковым решением. Как стало известно, ФСТЭК решила заморозить действие сертификатов нескольких западных компаний. В их число входят Oracle, Microsoft, IBM и многие другие. О необходимости приостановки срока действия для сертификатов заговорили ещё в начале марта, но первые шаги на этом направлении были сделаны только 25 марта. Сегодня известно о 56 подобных случаях, а по каждой компании будут приниматься отдельные решения.

Одновременно с этим отмечается, что речь пока идёт о заморозке, тогда как всем компаниям даётся 90 дней для принятия соответствующих решений. Если за этот срок иностранные производители программного обеспечения не образумятся, то сертификаты будут окончательно удалены, а вернуться на российский рынок станет крайне сложно. Очевидно, что подобные решения не повлияют на западные компании, которые уже сделали свой выбор. Он прозрачен и доказывает, что там исходят из политической конъюнктуры, игнорируя коммерческие обязательства. Эксперты констатируют, что большинство западных компаний не выполняют лицензионные обязательства. Обычные пользователи редко читают эти пункты, а вот юристы в России прекрасно с ними ознакомлены. Именно поэтому будут подаваться коллективные иски, а шанс выиграть их крайне высок.

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Ещё раз подчеркнём, что всё это приведёт западные компании к экономическим потерям, но не заставит вернуться. Что до российского рынка, то последствия подобного решения ФСТЭК могут нанести удар по отечественному бизнесу. Всё дело в том, что коммерческие системообразующие структуры и банковский сектор имеют право использовать только сертифицированное программное обеспечение. Несмотря на уход западных компаний, российский бизнес продолжает работать на уже закупленном ПО. Мало того, ещё недавно широко обсуждалась возможность использования пиратских операционных систем. После истечения срока действия сертификата, будет необходимо искать замену на отечественном рынке. Вот только альтернатива не всегда есть, а во многих случаях функционал российского программного обеспечения не дотягивает до западного ПО.