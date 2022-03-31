Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
Теперь яхты забирают даже у тех, кто не числится в санкционном спеске
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Когда в начале марта началось отжимание активов российской Элиты, многие стали призывать к соблюдению европейских законов, вспомнив о правах частной собственности. Большинство из этих людей прекрасно понимало, что такое может случиться, поскольку неоднократно видело нечто подобное в отношение опальных олигархов из целого ряда стран, попавших под ракетные и санкционные удары США. Кто-то надеялся, что влил в Европу достаточно денег, чтобы считаться европейцем, другие прибегали у сложным теневым схемам сокрытия собственного имущества. Например, вчера в Англии была арестована суперяхта «Фи». Если не вникать в детали, то она имеет мальтийскую регистрацию и находится во владении местной компании Hexagon Yachting. Вот только выясняется, что последняя принадлежит Portsmouth Martime, которая в свою очередь имеет регистрацию на острове Сент-Китс и Невис. Дальше ещё интереснее, ведь в качестве владельца всего этого числится некий житель РФ Сергей Георгиевич Науменко. Как следует покопавшись в вопросе выясняется, что реальным хозяином яхты и всех капиталов является российский бизнесмен Виталий Кочетков.

реклама

Давайте рассмотрим некоторые технические характеристики суперяхты. Так, длина «Фи» равняется 58 метрам, а предположительная стоимость - 50 миллионам долларов. Внутри находятся 6 комфортабельных кают, способных принять 12 гостей. За безопасность и удобства отвечают 11 членов экипажа, а для поднятия морального духа отдыхающих предлагается обширный выбор спиртных напитков из так называемого «бесконечного винного погреба». Не обошлось без бассейна, смотровой площадки, столовой и многих других атрибутов, без которых ни один уважающий себя миллионер не отправляется на отдых. У нас нет никаких причин сомневаться, что специально созданное в Британии подразделение при Национальном криминальном агентстве и Пограничной службе ошиблось в определении собственности яхты.

Местная пресса уверяет, что уже месяц там проводится идентификация всех крупных объектов недвижимости, яхт и других ценных активов. Якобы, это должно посеять панику в российском обществе, показав, кто же на самом деле главный на европейском континенте. Мы бы не хотели расстраивать ребят из Британии, но вся эта собственность никогда не ассоциировалась жителями РФ как российская. Вполне возможно, что некоторые из миллионеров заработали свои средства относительно честным путём. Например, Виталий Кочетков владеет мобильным оператором «Екатеринбург – 2000», входящим в торговую марку «Мотив». Очевидно, что все эти яхты, виллы, дорогие самолёты и многое другое было утеряно обществом в момент, когда крошечная часть населения переписала на себя государственную собственность во время приватизации. Именно поэтому подобные аресты воспринимаются скорее как позитивный сигнал. Кстати, у самого Витилия Кочеткова есть ещё две суперяхты: «Аурелия» и «Фи Фантом». Обе стоят в порту Порто Де Империя (Италия).

Отдельно отметим, что специалисты в британском правительстве сокрушаются по поводу сложности идентификации тех или иных активов. Оказалось, что схема владения многих объектов так сложна, что для распутывания цепочки из офшорных компаний и компаний-прокладок приходится задействовать спецслужбы. Русские миллионеры готовились к чему-то подобному, но не подозревали, что Европа пойдёт так далеко в желании отнять их собственность. Ну и в качестве вишенки на торте: ни Виталий Кочетков, ни принадлежащие ему активы не находятся под санкциями. Предполагается, что это показательная порка для тех, кто ещё не понял, что нужно сниматься с якоря и отправляться в Крым или Сочи.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

А вообще список отнятого имущества долгий. Вот несколько примеров: у Алексея Мордашова отняли яхту «Леди М», у Геннадия Тимченко – яхту «Лена». У Андрея Мельниченко – яхту «А», у Дмитрия Пумпянского – яхту «Аксиома». Всё только начинается.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Французов просят не пользоваться кондиционерами, а ЕС отказывается от закупок газа за рубли
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
ЕС возьмёт контроль над криптовалютными переводами под предлогом борьбы с отмыванием денег
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Магазины РФ скинули цены на процессоры Intel и AMD – Core i5-12600K подешевел в 3 раза за неделю
54
Sony разблокировала игровой магазин для жителей РФ, а геймеры уже начали покупать новые игры
9
Разработчик Ripple предложил остановить майнинг Биткоина и выделил $5 млн на переход ВТС на PoS
13
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
31
Энтузиаст улучшил штатный кулер Core i5-10400 при помощи бумаги и скотча – инструкция и подробности
10
Аудитория асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight достигла 50 миллионов игроков
2
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
46
Стартовало серийное производство ракеты-носителя "Ангара-А5"
12
Австралийская компания HB11 Energy продемонстрировала нетепловой ядерный синтез с использованием лазера
17
Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael поступят в производство в конце апреля
14
Выпущенная в повторный прокат дилогия «Брат» превзошла «самые смелые ожидания» продюсера картин
22
GeForce RTX 3090 Ti не получила ограничитель майнинга — хешрейт без оптимизаций 112 мегахешей
8
Роскомнадзор готовится оштрафовать Google за неудаление запрещённой информации на YouTube
122
Intel официально представила дискретные мобильные видеокарты Arc Alchemist
11
В ОАЭ построили самый большой в мире Hummer H1 размером с двухэтажный дом
5
AMD Ryzen 7 5700X всего на 2% медленнее 5800X в Geekbench 5
28
Похоже, Riot Games вовсю работает над консольными версиями Valorant
+
Флагман линейки мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist оснастят 32 ядрами Хе и 16 Гб памяти GDDR6
+
Злоумышленник похитил криптовалюты на $625 млрд.
10
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
21

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
30
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
10
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
4
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Немрущий фраг
16:26
Чувак вытащий из ушей укроп, положи его в кастрюлю (ее тоже сними) зайди на алиэкспрессе купи сапоги и не неси чушь. Я как работник ЖКХ тебе скажу с канализацией всё пучком
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
vitosol
16:25
Не путай игровые процессоры+ понты (чем уже проводящие линии, тем "лучще" и те, что для офиса/оборонки.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Виталий Shokerxxx
16:22
дошик так то дорого стоит. посчитай за кило сколько нужно денех отдать. так что сарказм тут как бэ не прокатывает..
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
Виталий Shokerxxx
16:20
почти у всех минимум парочка симок.и куча старых тарифов по звонкам и инету. тем более 90% звонков сейчас через инет идет.. и жрет трафик не особо..
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
Нико Вернеев
16:19
Мда... Я не понимаю их как можно быть такими тупыми? Я давно подозревал что они там на западе окончательно оторвались от реальности.. что собственно говоря понятно было давно конечно.. Хотя теперь мо...
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
vitosol
16:18
"...Так рыночек же порешал ..." *Не рыночек, а, пока, авианосцы + 100 000 военных (большая часть в Европе). Оккупированные Германия&C и пикнуть боятся. Федеральный канцлер, после избрания, едет в к Сэ...
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Виталий Shokerxxx
16:18
все норм делают просто есть челики юзают 1-2 месяца активно потом забрасывают и так месяги гоняют и мемасеги..
Мобильные операторы в России начали постепенно отказываться от безлимитных тарифов
aggile
16:17
Надо полагать, наложение санкций на вышеозвученные страны таким же образом всколыхнуло мировую экономику ? В пендостане бензинка сразу же по 5 гринов стала, а в европках предлагалось надеть с...
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Анна Невская
16:17
не ну вы то явно умнее эйнштейна и всех тех ученых, которые не сомневаются в теории относительности. почему бы вам не написать диссертацию по этому поводу? получите всемирную известность, нобелевку и ...
Nature: Телескоп Хаббл обнаружил самую далекую одиночную звезду из когда-либо наблюдавшихся
Виталий Shokerxxx
16:16
+ всегда виноваты русские иваны. прям подпись ставят сдеся были https://www.youtube.com/watch?v=9UoMClocBgY
Google: Российские хакеры из группировки Calisto пытались взломать Центр передовых исследований НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем