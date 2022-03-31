Теперь яхты забирают даже у тех, кто не числится в санкционном спеске

Когда в начале марта началось отжимание активов российской Элиты, многие стали призывать к соблюдению европейских законов, вспомнив о правах частной собственности. Большинство из этих людей прекрасно понимало, что такое может случиться, поскольку неоднократно видело нечто подобное в отношение опальных олигархов из целого ряда стран, попавших под ракетные и санкционные удары США. Кто-то надеялся, что влил в Европу достаточно денег, чтобы считаться европейцем, другие прибегали у сложным теневым схемам сокрытия собственного имущества. Например, вчера в Англии была арестована суперяхта «Фи». Если не вникать в детали, то она имеет мальтийскую регистрацию и находится во владении местной компании Hexagon Yachting. Вот только выясняется, что последняя принадлежит Portsmouth Martime, которая в свою очередь имеет регистрацию на острове Сент-Китс и Невис. Дальше ещё интереснее, ведь в качестве владельца всего этого числится некий житель РФ Сергей Георгиевич Науменко. Как следует покопавшись в вопросе выясняется, что реальным хозяином яхты и всех капиталов является российский бизнесмен Виталий Кочетков.

реклама

Давайте рассмотрим некоторые технические характеристики суперяхты. Так, длина «Фи» равняется 58 метрам, а предположительная стоимость - 50 миллионам долларов. Внутри находятся 6 комфортабельных кают, способных принять 12 гостей. За безопасность и удобства отвечают 11 членов экипажа, а для поднятия морального духа отдыхающих предлагается обширный выбор спиртных напитков из так называемого «бесконечного винного погреба». Не обошлось без бассейна, смотровой площадки, столовой и многих других атрибутов, без которых ни один уважающий себя миллионер не отправляется на отдых. У нас нет никаких причин сомневаться, что специально созданное в Британии подразделение при Национальном криминальном агентстве и Пограничной службе ошиблось в определении собственности яхты.

Местная пресса уверяет, что уже месяц там проводится идентификация всех крупных объектов недвижимости, яхт и других ценных активов. Якобы, это должно посеять панику в российском обществе, показав, кто же на самом деле главный на европейском континенте. Мы бы не хотели расстраивать ребят из Британии, но вся эта собственность никогда не ассоциировалась жителями РФ как российская. Вполне возможно, что некоторые из миллионеров заработали свои средства относительно честным путём. Например, Виталий Кочетков владеет мобильным оператором «Екатеринбург – 2000», входящим в торговую марку «Мотив». Очевидно, что все эти яхты, виллы, дорогие самолёты и многое другое было утеряно обществом в момент, когда крошечная часть населения переписала на себя государственную собственность во время приватизации. Именно поэтому подобные аресты воспринимаются скорее как позитивный сигнал. Кстати, у самого Витилия Кочеткова есть ещё две суперяхты: «Аурелия» и «Фи Фантом». Обе стоят в порту Порто Де Империя (Италия).

Отдельно отметим, что специалисты в британском правительстве сокрушаются по поводу сложности идентификации тех или иных активов. Оказалось, что схема владения многих объектов так сложна, что для распутывания цепочки из офшорных компаний и компаний-прокладок приходится задействовать спецслужбы. Русские миллионеры готовились к чему-то подобному, но не подозревали, что Европа пойдёт так далеко в желании отнять их собственность. Ну и в качестве вишенки на торте: ни Виталий Кочетков, ни принадлежащие ему активы не находятся под санкциями. Предполагается, что это показательная порка для тех, кто ещё не понял, что нужно сниматься с якоря и отправляться в Крым или Сочи.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

А вообще список отнятого имущества долгий. Вот несколько примеров: у Алексея Мордашова отняли яхту «Леди М», у Геннадия Тимченко – яхту «Лена». У Андрея Мельниченко – яхту «А», у Дмитрия Пумпянского – яхту «Аксиома». Всё только начинается.