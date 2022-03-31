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Выходец из NVIDIA создал Китае компанию MTT и уже выпустил игровую видеокарту под Windows
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К моменту появления первых видеоадаптеров сформировалось несколько компаний, которые пытались конкурировать на новом игровом рынке. Так случилось, что к финишу пришло всего двое (NVIDIA и AMD), а Intel сосредоточилась на выпуске скромных интегрированных графических чипов в собственных процессорах. Уже через несколько месяцев синие ворвутся в тройку гигантов, что позволит ощутимо улучшить ситуацию на игровом рынке. Эксперты ожидают, что это уменьшит эффект от полупроводникового дефицита и снизит текущие цены на видеокарты.

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Всё это звучит прекрасно, но, как мы могли убедиться, США в любой момент могут решить, что вы недостойны покупать видеокарты. Видимо в Китае давно ожидали подобного расклада событий, поскольку местные инженеры активно предпринимают попытки разработки собственных технологий для производства современных чипов. Недавно мы писали о находящейся на стадии инженерного варианта видеокарте Fenghua № 1. Она является детищем консорциума Xindong Technology и Innosilicon и официально поддерживает китайскую операционную систему Tongxin UOS. Вообще она может работать с любыми ОС, а драйверы уже разрабатываются. Как выяснилось, конкуренция на китайском рынке намного больше, чем можно было предполагать.

Вчера стало известно о выпуске полностью готовой к продаже видеокарте производства Moore Threads. Это молодая компания, основанная чуть более полутора лет назад одним из руководителей NVIDIA. Чжан Цзяньчжун ранее выполнял обязанности глобального вице-президента и генерального менеджера, а 15-летний опыт работы на рынке графических решений позволил ему быстро собрать команду профессионалов и создать абсолютно новую архитектуру с нуля.

Видеокарты Moore Thread MTT S60 и S2000 основаны на 12-нм техпроцессе и предлагают весьма скромные характеристики. Например, S60 обладает теоретической мощностью 6 TFLOP и включает 8 Гб видеопамяти сильно устаревшего стандарта LPGDDR4X, тогда как вторая – S2000 получила удвоенную мощность (12 TFLOP) и 32 Гб видеопамяти. Ключевой особенностью новинок является полная поддержка DirectX, что позволяет не только устанавливать их в обычные компьютеры под Windows, но и запускать на них игры (насколько это вообще возможно).

Сообщается, что новая архитектура MUSA (MT Unified System Architecture) также поддерживает OpenCL, OpenGL, Vulkan и NVIDIA CUDA. Одновременно с этим заявлена возможность кодирования и декодирования множества популярных видеокодеков (H.265, H.264, AV1 и других). Специально для любителей компьютерных игр была продемонстрирована работа видеокарты в популярной League of Legends. Игра работала в разрешение 1080р и смотрелась вполне сносно.

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Почитать больше о новой видеокарте можно по ссылке. Пока неясно, когда подобная видеокарта появится на массовом рынке, но даже попытки китайских инженеров создать полноценных конкурентов американским компаниям внушают здоровый оптимизм. Что до представителей Moore Thread, то своей главной целью они видят необходимость выпустить отечественную замену видеокартам NVIDIA для облачных вычислений. Опасность санкций возрастает, а значит нужно иметь собственный продукт, позволяющий не зависеть от плохого настроения дядюшки Сэма.

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