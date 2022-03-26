Сроки начала продаж пока остаются неизвестны

Ещё 20 лет нам казалось, что достижения в космонавтике, автомобилестроении и полупроводниковой отрасли принадлежат всему человечеству. Кто-то поставляет на рынок сырьё. Другие – обрабатывают его и превращают в отдельные комплектующие. Есть и те, кто занимается логистикой и доставкой готовой продукции по всей планете. Крупные компании занимаются разработкой, а несколько заводов в Южное Корее и на Тайване производят чипы и полупроводники. Всё это освещали журналисты, а сотни тысяч энтузиастов по всей планете доказывали, что мир един как никогда, и у каждого там есть своё место. Увы, но в какой-то момент стало ясно, что права на конечный продукт принадлежат только правительству США, заявившего об этом громко, подкрепляя свои действия санкциями. Китайцы осознали необходимость создания альтернативных решений уже 10 лет назад, а в РФ к этому пришли совсем недавно. Вот только двигаться в этом направлении оказалось не так просто. Американцы предъявили претензии единственному на планете производителю оборудования для выпуска современных чипов, поэтому возможность перехода на новые технологические процессы оказалась затруднена.

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Вы прекрасно знаете о проблемах китайской HUAWEI, но в реальности там десятки компаний много лет выживают под санкциями, пытаясь создать собственный продукт. В качестве примера можно привести новый графический чип Fenghua № 1. Он является детищем инженеров из Xindong Technology и Innosilicon и считается самым продвинутым решением китайского производства. Отметим, что информация о подготовке производственного цикла появилась относительно давно, но готовые к работе экземпляры стали доступны только сейчас. Известно, что перед нами полнофункциональный продукт, который пока представлен в составе тестового стенда, но уже вскоре будет продаваться как отдельно, так и в качестве готовой рабочей станции.

Fenghua № 1 заточена под китайскую операционную систему Tongxin UOS, которая стала отечественной заменой западным аналогам. Видеокарта прошла комплексную сертификацию и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к аналогичным продуктам. Так, она способна работать с мониторами с разрешением 4К и может использоваться как в домашних условиях в качестве игрового продукта, так и для обработки данных. Китайцы уверяют, что это скоростной высокопроизводительный графический чип, с лёгкостью опережающий западные аналоги в своём классе. Неясно, о каком классе идёт речь и насколько вообще Fenghua № 1 является быстрой.

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Известно, что видеокарта получила поддержку всех ключевых стандартов и платформ (OpenGL, OpenGLES, OpenCL, Vulkan и других), что позволяет ей оставаться востребованной в самых различных сценариях. Внутри находится графический чип, созданный на базе 12-нм техпроцесса (скорее всего, TSMC, поскольку сами китайцы пока не освоили такие технологии). Он комплектуется видеопамятью стандартов GDDR6 и GDDR6X, достигающей скорости в 19 Гбит/с, что действительно впечатляет. В зависимости от требований и цены Fenghua № 1 может комплектоваться 4 Гб, 8 Гб и 16 Гб видеопамяти. Видеокарта работает как с процессорами Х86 (Intel и AMD), так и с ARM и даже отечественными Loongson. Кроме того, заявлена поддержка и других чипов, включая серверные платформы китайского производства. Она совместима со всеми популярными операционными системами, а драйверы под это уже находятся в разработке. Сроков поступления на рынок нет, ну а сами китайцы не стремятся отвечать на острые вопросы журналистов.