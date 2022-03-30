Как ощутимо снизить издаваемый шум штатным кулером? Давайте разбираться

В большинстве случаев при покупке нового процессора пользователи берут дополнительный кулер к мощным дорогостоящим камням либо используют штатную систему охлаждения для массовых серий. Несмотря на это есть целая группа пользователей, которые из поколения в поколение обходились ранее купленными кулерами, обладающими большей эффективностью чем те, что лежат в коробке. После перехода на серию Alder Lake выяснилось, что большинство проверенных временем систем охлаждения не подходят, а значит нужно искать замену. К счастью, не все стремятся приобщиться к самым новым камням, о чём мы сегодня и поговорим.

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Один из покупателей процессора Core i5-10400 заметил, что уровень шума, издаваемый вентилятором, намного выше, чем у более мощного кулера для Core i9. Сравните два кулера. Нетрудно догадаться, что левый используется для охлаждения процессоров линейки Core i5, в то время как правый – более эффективный для Core i9. Энтузиаст обратил внимание на наличие пластикового кожуха в правом кулере, тогда как более бюджетный лишён этой детали. По мнению энтузиаста, именно в этом и заключалась причина, из-за которой его процессор так сильно гудел во время нагрузок. С целью улучшить положение дел малой кровью он использовал лист бумаги и скотч, что позволило создать подобие кожуха.

Первым делом энтузиаст соорудил кожух высотой 1 дюйм (2.54 сантиметра), что позволило снизить уровень шума на 8 децибел. Увы, но ликование было преждевременным, ведь после этого температура процессора выросла до 85 градусов, а значит оставлять кулер в таком виде было опасно. После нескольких часов экспериментов энтузиаст выяснил, что идеальным является кожух высотой в 1.7 дюйма. Он не только не приводит к росту температуры, но и снижает уровень шума на 6 децибел.

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Автор методики уверяет, что эффект заметен как с близкого, так и с дальнего расстояния, а сам он остался доволен. Кстати, никакого клея и других сложных приспособлений не требуется. Если вы любите эксперименты, то можете перейти по ссылке, где есть инструкция и даже несколько аудиозаписей с различными уровнями гула штатного кулера для процессора Core i5-10400. А вообще энтузиаст советует не останавливаться на штатном кулере. Если у вас есть лишних 50 долларов – просто купите что-то получше. Эффективность отвода тепла станет выше, а уровень шума снизится, что порадует не только ваши уши, но и тех, кто делит с вами одну комнату. Увы, но Intel просто невыгодно класть в комплект эффективный кулер, ведь подобные вещи стоят денег.