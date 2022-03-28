Если все перестанут платить налоги, то откуда государству брать деньги?

Давайте будем называть вещи своими именами: крупный бизнес привык зарабатывать миллиарды даже в разгар самых лютых экономических кризисов. Эпидемия коронавируса стала настоящим испытанием для мира, и только торговые сети, медиагиганты, сотовые операторы, стриминговые сервисы и многие другие чувствовали себя прекрасно. Смартфоны, телевизоры и ноутбуки обедневшие покупатели сметали с прилавков по завышенным ценам, а за видеокарты разгорелась настоящая война. Пока обычные геймеры думали о том, где взять 100 000 долларов на покупку GeForce RTX 3060, NVIDIA и партнёры не только удвоили прибыль, но и наращивали продажи. Миллиардеры становились ещё богаче, а обычные покупатели с удивлением смотрели на постоянный рост цен. Нам уже почти два года рассказывают о том, почему стоимость привычных товаров должна расти, при этом никто не попытался дать ответ на вопрос, когда крупный бизнес возьмёт на себя хотя бы часть социальной ответственности.

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Если вы думали, что мы и дальше будем рассуждать на отвлечённые темы, то глубоко ошиблись, ведь есть насущные вопросы, свидетельствующие о том, что российский бизнес просто не готов реинвестировать прибыль, надеясь получить налоговые льготы и продолжать и дальше наслаждаться сверхприбылями. Так, о приближающемся кризисе в телекоммуникационной сфере заговорили представители МТС и «Мегафона». Вообще список жалующихся на тяжёлое положение немаленький, поэтому большую часть из этих компаний мы оставим за кадром.

Суть проблемы заключается в одном слове: «санкции». Ключевые игроки ушли с российского рынка (Nokia и Ericsson), а новых поставок оборудования просто нет. Взять железо просто негде, поскольку операторы лишены поставок, при этом даже если обратиться на китайский рынок, то из-за перепадов курса рубля, цены окажутся на 40% выше. Одновременно с этим происходит устаревание старого железа, а отток высокопрофессиональных кадров грозит потерей 30% всех специалистов в сфере IT к концу 2022 года.

В связи с этим операторы просят поддержки государства, включая снижение платы на 50% за радиочастотный спектр, а также снижение налоговой ставки на имущество до нуля. Одновременно требуется и вовсе освободить работников сотовых операторов от уплаты налогов. Ну и было бы неплохо снизить ставку по страховым взносам, поступающим в фонд универсальных услуг. Если всё это не будет реализовано, то российские операторы прогнозируют проблемы в работе мобильных сетей по всей России. Помните в предыдущем абзаце сотовые операторы говорили об оттоке специалистов? Так вот, если государство не поможет операторам материально, то придётся уволить до 20% сотрудников в ходе оптимизации. И здесь возникает закономерный вопрос: при чём здесь отток айтишников, если сотовые операторы планируют массовые увольнения?

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Первые настойчивые просьбы помочь материально Минцифры проигнорировало. Представители ведомства заявили, что вообще не видят проблем, но обещают внимательно следить за развитием ситуации. Операторов заверили, что помощь может быть оказана, но только в том случае, если она действительно будет нужна. Все мы прекрасно понимаем, чем могут ответить операторы, ведь рост тарифной сетки – это самый простой путь увеличить доходы. И вообще, рубль упал на 25%, поэтому не совсем ясно, почему рублёвые цены выросли на 40%.