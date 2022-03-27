Сравниваем производительность флагмана спустя долгих 5 лет

Многие наши читатели скептически относятся к перспективе покупки флагманских процессоров. По их мнению, это глупая трата денег, ведь можно взять камень дешевле, который будет немного медленнее. Поскольку найти аргументы за и против этой позиции не составляет особого труда, то неудивительно, что есть энтузиасты, предпочитающие переплачивать не одну сотню долларов за возможность получить доступ к топовому железу. Одним из самых знаковых процессоров последних лет заслуженно можно назвать Core i7-7700K. При должном везении, хорошем охлаждении и прямых руках он разгонялся до 5 ГГц, а иногда и выше. Сегодня принято считать, что он морально устарел, а кто-то и вовсе утверждает, что новые бюджетные камни Intel обходят старый флагман по всем фронтам.

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Что же, блогеры с канала Testing Games решили проверить достоверность подобных утверждений. С этой целью они взяли бюджетный Pentium G7400 и в стоковом режиме выставили его против Core i7-7700K. Никакого разгона, чистая производительность, ну а в качестве видеокарты выступила GeForce RTX 3080. Давайте посмотрим на результаты в таблице, что позволит нам сделать соответствующие выводы.

Нужно признать, что Intel действительно провела отличную работу по оптимизации новых поколений своих процессоров. Pentium G7400 неплохо себя чувствует в играх и способен выдавать отличные показатели. Если по каким-либо причинам к вам попала флагманская видеокарта, а денег на нормальный процессор нет, то даже такой бюджетный камень подойдёт. Это факт, не признать который просто невозможно. Вот только приходится констатировать, что даже спустя годы и 5 поколений флагманы остаются флагманами. Core i7-7700K с лёгкостью обходит недорогого новичка, демонстрируя огромный запас прочности.

Не забудьте, что Core i7-7700K работал в стоке. Это значит, что даже сегодня владелец разогнанного до 5 ГГц камня не испытывает никаких проблем. Да, старичок медленнее новомодного Core i7-12700K, но ведь с момента начала продаж Core i7-7700K прошло пять лет, а значит инвестиция окупилась, позволяя не думать о необходимости апгрейда долгие годы. Кстати, у автора данного материала долгое время стоял Core i7-7700K. Увы, но даже с неплохой системой воздушного охлаждения он отказывался стабильно работать выше 4.8 ГГц и в какой-то момент приговорил одну материнскую плату в далёком 2019 году. Если вам нечем заняться, можете почитать о том, как легендарный камень перекочевал в руки настоящего ценителя, где до сих пор благополучно выполняет свои задачи, но уже на тактовой частоте 5 ГГц.

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