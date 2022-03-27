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Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
Блогер признал свою ошибку и планирует её исправить
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Прежде всего ответим на главный вопрос, который беспокоит наших читателей. Автор данного материала не получает от блогеров с YouTube никакой оплаты, не занимается платной или бесплатной рекламой каналов и не вступает с их владельцами в переписку. Нам интересны определённые темы, которыми мы делимся с вами. Каналы, с которых мы берём контент, постоянно меняются. Предлагать свой канал не нужно, мы не будем о нём писать, если он не покажется автору данного поста интересным. Ну а теперь перейдём к основному материалу.

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Вчера мы рассказывали вам о попытках блогера Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) починить системный блок, который обошёлся его владельцу в 400 000 рублей. После непродолжительного изучения проблемы мастер решил прошить BIOS, в результате чего материнская плата перестала включаться. Было решено, что  всё дело в мёртвом чипсете, который изначально был не в лучшем состоянии. Здесь логика простая, ведь владелец компьютера утверждал, что систменик никогда не работал хорошо, а мощная видеокарта GeForce RTX 3080 с момента покупки не тянула игры. Если вы читали наш материал от 26 марта, то помните, что всё решилось заменой материнской платы. Что же, сегодня Даниил Герасимов снова вышел на связь со своими подписчиками и рассказал о своих ошибках.

Как оказалось, проблема с определением оперативной памяти не могла быть связана с чипсетом, поскольку за всё это отвечает контроллер на процессоре. Мало того, после внимательного изучения слота АМ4 выяснилось, что сам слот просто пришёл в негодность. Ну а результат простой: мастер предлагает перепаять слот либо заменить его, а после установить туда процессор и другие компоненты. Он уже связался с владельцем и порадовал его полным отсутствием необходимости покупать новую материнскую плату. Сам блогер слегка расстроен тем, что не смог правильно диагностировать проблему, полагая, что это негативным образом отразится на репутации мастерской.

Если у вас есть на этот счёт какое-то мнение, то обязательно его пишите, ну а комментаторы, посмотревшие ролик ещё утром, по большей части поддержали блогера. Они согласились, что допущена серьёзная ошибка, но это нормально, ведь все мы иногда допускаем оплошности. А вообще есть ещё одно предложение. Дело в том, что блогер снимает ролики прямо во время ремонта и никак не корректирует их. Получается, что мы видим цельный поток без склейки, и это хорошо. Вот только в некоторых случаях такой подход может подпортить репутацию, поэтому некоторые читатели предлагают снимать ролики частями, а после редактировать их и только потом публиковать.

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#ремонт пк
5
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DENI 20
12:33
"как можно не заметить заломанные ноги сокета?" Видимо потому, что это АМ4.
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
Дмитрий Колос
12:33
В электронике потребление считай равно тепловыделению, тк 99% мощности рассеивается в тепло
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
alexmaj467
12:32
Да я образно написал. Суть в том что 90% всяких ЧПУ прекрасно работает на 478 ну максимум на 1155 сокете, ну не нужно там чего-то сверх естественного. А супер компьютеры для вычислений и разработки на...
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1kot4u
12:20
во-первых, кто это вообще такой, во-вторых, разобрать все компоненты, а затем собрать заново - это первое, что надо делать при любой нестабильности, как можно не заметить заломанные ноги сокета?
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
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