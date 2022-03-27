Блогер признал свою ошибку и планирует её исправить

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Вчера мы рассказывали вам о попытках блогера Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) починить системный блок, который обошёлся его владельцу в 400 000 рублей. После непродолжительного изучения проблемы мастер решил прошить BIOS, в результате чего материнская плата перестала включаться. Было решено, что всё дело в мёртвом чипсете, который изначально был не в лучшем состоянии. Здесь логика простая, ведь владелец компьютера утверждал, что систменик никогда не работал хорошо, а мощная видеокарта GeForce RTX 3080 с момента покупки не тянула игры. Если вы читали наш материал от 26 марта, то помните, что всё решилось заменой материнской платы. Что же, сегодня Даниил Герасимов снова вышел на связь со своими подписчиками и рассказал о своих ошибках.

Как оказалось, проблема с определением оперативной памяти не могла быть связана с чипсетом, поскольку за всё это отвечает контроллер на процессоре. Мало того, после внимательного изучения слота АМ4 выяснилось, что сам слот просто пришёл в негодность. Ну а результат простой: мастер предлагает перепаять слот либо заменить его, а после установить туда процессор и другие компоненты. Он уже связался с владельцем и порадовал его полным отсутствием необходимости покупать новую материнскую плату. Сам блогер слегка расстроен тем, что не смог правильно диагностировать проблему, полагая, что это негативным образом отразится на репутации мастерской.

Если у вас есть на этот счёт какое-то мнение, то обязательно его пишите, ну а комментаторы, посмотревшие ролик ещё утром, по большей части поддержали блогера. Они согласились, что допущена серьёзная ошибка, но это нормально, ведь все мы иногда допускаем оплошности. А вообще есть ещё одно предложение. Дело в том, что блогер снимает ролики прямо во время ремонта и никак не корректирует их. Получается, что мы видим цельный поток без склейки, и это хорошо. Вот только в некоторых случаях такой подход может подпортить репутацию, поэтому некоторые читатели предлагают снимать ролики частями, а после редактировать их и только потом публиковать.

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