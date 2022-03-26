Парню пришлось доплатить ещё тысяч 50 за замену материнской платы, ремонт, пересылку и замену кулера на процессоре

Многие наши читатели занимаются самостоятельным обслуживанием собственных компьютеров. Кто-то умеет заменять термопасту, некоторые ограничиваются только прочисткой от пыли. Есть и продвинутые пользователи, способные продиагностировать ту или иную проблему. Несмотря на это, большинство предпочитает доверять любые работы специалистам. На самом деле в этом нет ничего страшного, поскольку в нормальном обществе каждый человек должен заниматься своим делом. Это позволяет капиталистической машине двигаться вперёд, а люди становятся узкими специалистами, что позволяет им достигать высоких результатов на выбранном поприще.

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В большинстве случаев компьютер после покупки работает исправно, но бывает и так, что он с самого попадания к вам домой болен. Любая поломка лечится при помощи гарантийного талона, хотя остаться без компьютера на несколько недель – явно не лучшая идея. Но бывает и так, когда заболевание хроническое. Именно такая ситуация произошла с одним системным блоком, который попал на диагностику в мастерскую блогера Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov). Итак, неизвестный из Хакасии купил себе мощный компьютер в 2021 году. Потратил он на него почти 400 000 рублей и думал, что сможет без проблем играть в любые игры на максимальных настройках. Судя по всему, вначале была куплена видеокарта GeForce RTX 2070 Super, но после решено было заменить её на GeForce RTX 3080. Геймер уверяет, что замена видеокарты вообще ничего не решила, поскольку игры тормозят, а сам компьютер иногда выключается, хотя происходит это крайне редко.

После включения стало ясно, что процессор Ryzen 7 5800Х сильно греется, поскольку его температура находится на максимальных для данного камня 90 градусах, а сам он работает на базовых тактовых частотах. Очевидно, что именно в этом и заключалась проблема перезагрузок. Но дальше всё стало только страннее. Как оказалось, из 4 планок по 16 Гб система видела только две, поэтому мастер не нашёл ничего умнее, как обновить BIOS до финальной версии. Увы, но это стало роковым для материнской платы, чипсет которой умер во время несложной процедуры, а любые попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом.

Блогер связался с хозяином и предложил ему замену материнской платы, после чего система завелась, а следующим шагом будет замена кулера на процессоре. Из-за высокой температуры тактовая частота так и осталась минимальной, хотя теперь компьютер стал показывать 64 Гб оперативной памяти, а видеокарта выдавала 200+ кадров в секунду в одном из шутеров. Проблема решена, ну а владелец компьютера заплатит не только за ремонт, но и за новую материнскую плату с системой охлаждения получше, что позволит ощутимо увеличить производительность системы. Кроме того, только доставка из Хакасии стоила 7000 рублей (плюс обратная дорога ещё 7 тысяч). Получается, что и без того дорогущий компьютер стал для его владельца как минимум на 50 000 дороже.

В качестве вишенки на торте приведём следующую информацию. Владелец системного блока пишет, что вначале отнёс компьютер в сервис ДНС. Там посмотрели, но так и не смогли отыскать причину. Мы не будем критиковать парней из ДНС, и всё же, как можно было не заметить неработающие 2 планки оперативной памяти, отвратительную систему охлаждения на процессоре и многое другое? А может это они и продали такой горе-компьютер геймеру из Хакасии? Кстати, компьютер так работал с первого дня, а парня просто обманули.

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