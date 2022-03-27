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Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
Цены медленно возвращаются к тем, что мы наблюдали во второй половине февраля
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455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Сегодня многие полагают, что покупка видеокарты в российских магазинах сродни безумству, ведь цены сильно отличаются от мировых, а сами торговые площадки не стремятся улучшить ситуацию. Отрицать подобные вещи бесполезно, как и спорить с тем, что в последние дни мы наблюдаем ощутимые скидки на видеокарты. Повторимся, в Европе дешевле, но местные геймеры там и не находятся под санкциями, а значит имеют больше возможностей для манёвра. Так как играть всё же хочется, то мы предлагаем присмотреться к нескольким наиболее интересным моделям графических чипов в магазине Ситилик.

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Немного дороже 100 тысяч рублей Radeon RX 6700 XT. Это не флагман, но и середняком данный графический чип не назовёшь. Здесь всё зависит от ваших игровых предпочтений и умения мириться с незначительными мелочами. Например, данная видеокарта отлично справляется со всеми играми в разрешении 2К на максимальных настройках графики, а вот в 4К придётся разрешение установить на средневысокое и откорректировать некоторые параметры.

GeForce RTX 3060 Ti – это прямой конкурент предыдущего графического чипа. Видеокарта производства NVIDIA немного медленнее в обычных играх, но гораздо быстрее в режиме трассировки лучей. Если для вас волшебные лучики имеют первостепенное значение, то выбор очевиден. В любом другом случае – только AMD. Кстати, уже вскоре для нового поколения видеокарт серии Radeon RX 6000 будет доступна более продвинутая версия алгоритма FSR 2.0 (FidelityFX Super Resolution), что может позитивно сказаться на производительности карточек красной команды в играх.

И снова в продажу поступила видеокарта Radeon RX 6600 XT производства Sapphire. Она стоит более чем на 10 000 рублей дешевле аналогичных графических чипов, поэтому мы даже не рекомендуем, а настоятельно советуем её купить. Не хотите – тогда берите GeForce RTX 3060. Здесь и количество fps в играх меньше и цена на 15 000 рублей выше. Для нас выбор очевиден, вы можете немного подумать.

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Ровно в 2 раза подешевела GeForce GTX 1660 SUPER. Называть это настоящим праздником для геймеров, мы не будем, поскольку ещё месяц назад все запасливые геймеры купили такую карту за 50 000 рублей. В качестве альтернативы можем предложить GeForce GTX 1660 Ti. Она ничем не хуже, а стоит дешевле. Вообще между этими видеокартами всё же есть небольшая разница, но в большинстве игр она незначительна. Если у вас ну совсем мало денег, а поиграть охота, то берите GeForce GTX 1650. Она прекрасно справляется со всеми существующими играми. Правда делает она это в разрешении 1080р, а графические настройки придётся скинуть до низких, но это уже детали. Самое важное, что играть можно, ведь все более дешёвые модели совсем печальны и предлагают куда более скромный уровень производительности.

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#видеокарты #скидки #geforce gtx 1660 super
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