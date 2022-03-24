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AMD отказала видеокарте GeForce GTX 1060 в поддержке новой технологии FSR 2.0
Это не значит, что на этой видеокарте технология работать не будет, но эффективность вызывает у представителей АМД вопросы
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Технология трассировки лучей уже больше трёх лет шагает по миру, но так и не стала массовой. Коронавирус и дефицит полупроводников вначале выбили крупных производителей из колеи, а после в дело вступили майнеры, не оставившие шансов для обычных геймеров купить современную видеокарту. А вообще к трассировке лучей есть масса претензий, главная из которых – это невыразительные эффекты. Да, есть впечатляющие сцены, где графика выглядит неплохо, но в большинстве случаев это бесполезная технология, которая только замедляет игру, оказывая негативное влияние на количество кадров в секунду. Помочь делу должна была продвинутая технология Deep Learning Super Sampling, которую все вы знаете под именем DLSS. Она действительно хороша, но из-за специфической политики NVIDIA остаётся нишевой и в будущем и вовсе может уступить место аналогу от AMD.

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Здесь самое время вспомнить, что красные ещё в 2020 году обещали положить зелёных на лопатки по этому вопросу. В 2021 даже вышла первая версия FSR (FidelityFX Super Resolution), но догнать и тем более перегнать Дженсена Хуанга пока не удалось. Известно, что к выходу готовится более продвинутая версия, именуемая FSR 2.0. Нам обещают чуть ли не переворот, хотя в последнее время Лиза Су не радует своих преданных фанатов. Поэтому мы рекомендуем раньше времени не обнадёживаться, тем более что есть настораживающая официальная информация. Прежде всего нужно понимать, что FSR работает как с видеокартами AMD, так и с NVIDIA. Теоретически, если красным удастся обойти зелёных, то смысла оптимизировать игры под DLSS у разработчиков не будет. Мало того, первая версия FSR вообще работала со старыми видеокартами, в то время как у NVIDIA список сильно ограничен.

Так вот, речь о том, что недавно AMD опубликовала официальный перечень графических чипов, которые могут поддерживать FSR 2.0. Одновременно с этим указывается, в каком разрешении лучше играть, что даёт понимание позиционирования того или иного графического чипа. Как видите, минимальным для разрешения 1080р является Radeon RX 6500 XT, а вот являющаяся до сих пор самой популярной GeForce GTX 1060 в списках не значится. Точно также там не упоминаний и о Radeon RX 580. Или в AMD забыли о своём самом продаваемом графическом чипе за последние несколько лет?

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Изучить таблицу вы можете и самостоятельно. Мы же отметим, что FSR 2.0 обещает ощутимый прирост производительности. Выводы пока делать сложно, тем более что предыдущая версия оказалась разочаровывающей. В любом случае уже вскоре мы всё это сможем оценить самостоятельно, ведь выход новой технологии состоится в ближайшие месяцы.

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#geforce gtx 1060 #fsr 2.0
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