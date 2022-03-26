Производители полупроводников планируют искать новых поставщиков, хотя кроме России неон взять больше негде

Не секрет, что манипуляция цифрами позволяет решать проблемы, которые могли бы стать для той или иной компании настоящей катастрофой. Например, несколько лет Apple не раскрывала точного количества выпускаемой продукции, но после резкого роста продаж (привет, 10 триллионов долларов от ФРС) дела пошли на лад, а отчётность стала пестрить впечатляющими цифрами. Сегодня в крайне любопытном положении находятся зависимые от поставок российских углеводородов европейские производители. Вы удивитесь, но если внимательно изучить комментарии тех или иных западных политиков, то создаётся впечатление, что там никто точно не знает, сколько вообще газа покупается в России. На самом деле всё это общедоступные данные, но манипуляция цифрами призвана запутать потребителя, поскольку сегодня просто невыгодно рассказывать гражданам о существующих проблемах. Подумайте сами: ну как обычному бюргеру объяснить необходимость покупки газа у США с наценкой в 30% по сравнению с теми же объёмами из РФ?

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Так вот, такая же ситуация и с неоном. Мы уже писали о том, что этот газ, необходим для производства полупроводников. В последние годы он ощутимо подорожал, но происходящие событий на территории Украины подняли на него цену в 9 раз: с 290 долларов за 1 метр кубический 24 февраля до 2500 долларов за 1 метр кубический во второй половине марта. И вот здесь и начинаются манипуляции. Мы не берёмся судить о том, кто вообще прав, но первоначально нам говорили, что украинские производители поставляют на мировой рынок 40% всего неона. Чуть позднее уверяли, что на самом деле цифра достигала 55%. Одновременно с этим указывалось на немалую долю китайских и российских компаний (по 30%), а крупные производители полупроводников упрямо заявляли о том, что у них созданы огромные запасы газа.

У экспертов на этот счёт есть другое мнение. Представители Bain & Co уверены, что полная остановка производства неона в Украине несёт потенциальные риски для всего рынка полупроводников. Поскольку китайские компании пока гарантируют полноценные поставки только на собственный рынок, все остальные могут столкнуться с резким ростом цен, ну а первые тревожные известия уже начали поступать. Так, Intel уверяет, что создала запасы и продолжает отслеживать перебои с поставками, одновременно пытаясь найти альтернативные источники неона. В Samsung вынуждены были констатировать, что некоторые заводы могут столкнуться с дефицитом уже в ближайшее время, а вот представители голландской ASML (выпускает сканеры для печати чипов, которые используют TSMC и Samsung) не стали скрывать обеспокоенности. Там также планируют обратиться к поиску альтернатив.

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И вот здесь и начинается самое интересное, ведь кроме российских производителей неона, никого не осталось. Может быть этим ребятам стоит ввести ещё немного санкций? А вообще это всё неточно, поскольку никто из указанных выше компаний не указывает объёмов неона, находящихся в резерве. Но даже если у кого-то с этим будут проблемы, то гиганты предпочтут купить неон у спекулянтов в разы дороже. Похоже, там никого не волнует, что сам неон будет произведён в России. Главное ведь не отдать деньги напрямую в РФ, хотя для российских компаний это уже не имеет никакого значения.