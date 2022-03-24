Одна только видеокарту здесь стоит 120 000 рублей

Нужно признать, что за прошедшие несколько лет заработные платы в РФ выросли незначительно. Во многих случаях наблюдается даже обратная тенденция, поскольку в результате пандемии коронавируса заметно снижение ВВП и общий рост безработицы. На самом деле так происходит везде, и только в США финансовые гении могут себе позволить накачать рынок 10 триллионами долларов. Как оказалось, выброс такого гигантского количества денег только ухудшил общее положение, поскольку произошёл резкий перекос от реальных ценностей в сторону гаджетов и других полупроводниковых изделий. Ну а результат мы видели в 2021 году, когда состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов, а капитализация Apple достигла 3 триллиона. Что будет с этими гигантами после того, как доллар начнёт вытесняться из резервных систем по всему миру, нам остаётся только догадываться, но вернёмся к нашей теме.

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Итак, до наступления коронавируса средняя сборка компьютера с игровой видеокартой стоила около 70 000 рублей. Важно понимать, что речь не идёт о флагманских решениях, а приблизительная сумма, которую нужно было потратить на неплохой системный блок, уже много лет примерно равна 1000 долларов. Поскольку сегодня мы живём не только в посковидном мире, но и стали свидетелями удушающих объятий западной демократии, то цены на комплектующие снова пошли вверх. В данном случае мы обойдёмся без рекламы каких-либо торговых точек, но сама тема кажется нам интересной.

Итак, на канале блогера Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov) появился ролик, в рамках которого автор собирает клиенту системный блок стоимостью 200 000 рублей. В качестве процессора используется Core i5-11400F, количество памяти заявлено на отметке 16 Гб, а твердотельный накопитель стандарта М.2. получил объём 1 Тб. Есть также средненькая материнская плата, посредственный блок питания на 700 Вт и видеокарта Radeon RX 6700 XT. Из любопытного: последняя стоит 120 000 рублей, а значит мы видим весьма неординарную сборку. Всё дело в том, что многие диванные эксперты годами нас уверяли в том, что системный блок должен быть сбалансирован настолько, насколько это вообще возможно. А это значит, что видеокарта не может стоить больше половины компьютера. Ладно, если вы купили Core i9-12900К, то какая-то GeForce RTX 3090 неминуемо не будет укладываться в вышеописанную логику. Вот только в данном случае мы говорим о средней сборке, тогда как с флагманами всё намного сложнее.

Купили бы вы себе такой системный блок прямо сейчас, если бы у вас было 200 000 рублей на подобные игрушки? Напишите, стоит ли вообще брать такую дорогую видеокарту к столь скромному процессору, а может вы бы посоветовали взять 32 Гб оперативной памяти?

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