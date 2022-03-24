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Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
При этом ещё до 2021 года о Виталике Бутерине обыватели вообще ничего не слышали
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Все вы слышали такое понятие, как «американская мечта». Миллионы людей по всей планете мечтают переехать в США, где перед ними откроются все двери. Там легко самореализоваться, став богатым и знаменитым. Так ли это, большой вопрос, но многие верят, что это реально. Нужно признать, что правительство США делает всё возможное для того, чтобы вера в американскую мечту не угасала. Ежегодно сотни американцев становятся известны благодаря удачному ведению бизнеса, музыкальной карьере или съёмкам в популярных фильмах и сериалах. Вера подпитывается всё новыми лицами, а значит нужно признать, что шанс реализовать американскую мечту всё же есть. В данном случае это не так важно, поскольку он есть в большинстве стран на планете, но в США это явление стало всепоглощающим, а ярким воплощением нового лучшего мира стал мальчик по имени Виталик Бутерин.

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В 18 лет этот худощавый паренёк изобрёл Эфир, а сегодня является миллиардером и лицом криптовалютного мира. Многим кажется, что он какой-то гений. Вполне возможно, что это так и есть, вот только эксперты пришли к любопытным выводам, доказывающим манипуляцию рынком со стороны крупного капитала. С этой целью были проведены две линии: громкие заявления Виталика Бутерина и его появление в Google Trends с одной стороны, и цена на Эфир с другой стороны. Как оказалось, есть прямая корреляция между появлением в прессе новых интервью основателя Эфира с ростом стоимости криптовалюты. К примеру, после сжигания 500 триллионов монет Шиба Ину о Виталике не писал только ленивый. Точно такая же волна роста его популярности в Google Trends появилась после резкой критики в адрес Сальвадора.

Что любопытно, до этого момента о внедрении Биткоина в финансовую сферу этой страны знали единицы американцев, но после слов Бутерина тема вошла во все тренды. Следующая волна популярности пришлась на празднование 5-летия создания Эфира, которое состоялось в 2021 году. Тогда Виталик дал большое интервью, после публикации которого криптовалюта подорожала до 3000 долларов. Эксперты также указывают и на другие темы, обсуждение которых Бутериным приводит к росту его популярности среди обычных пользователей. Например, обсуждение перехода на Proof of stake (PoS), или масштабирование сети, что должно позволить увеличить количество транзакций.

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Одновременно с этим эксперты уверяют, что до 2021 года, когда Эфир начал резко дорожать, имя Виталика Бутерина в прессе появлялось крайне редко. Это может значить только одно: кто-то несёт полную ответственность за все эти события, поскольку связь между ростом цен на Эфир и засветами в Google Trends бесспорна. Кто эти люди, мы не узнаем никогда, а их существование подтверждается только косвенно.

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#криптовалюта #эфир #виталик бутерин
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