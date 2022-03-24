Решение уже найдено, но на его осуществление уйдёт какое-то время

Многие полагают, что уход Microsoft с российского рынка – это какая-то мелочь, не представляя всех последствий принятых решений. Иногда даже кажется, что руководство софтвреного гиганта и само не осознаёт, что принятые решения окажут роковое влияние на дальнейшую работу в РФ. Всё дело в том, что Microsoft не просто перестала торговать лицензиями, но и полностью заблокировала доступ к облачному сервису Azure. Таким образом всё программное обеспечение, полагающееся на облачные технологии, оказалось сломано. Получается, что американцы не только прекратили продажу лицензионного софта, но и в одностороннем порядке разорвали уже заключённые контракты. Не верите, что янки на такое способны? Ну в таком случае нам придётся вас в очередной раз разочаровать.

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Как стало известно, ещё в начале марта пользователи интернет-холдинга VK (является собственником компаний Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассники»), внезапно лишились возможности просматривать содержимое писем без входа внутрь. Это затруднило массовую обработку почты, но данных о причинах подобного явления не было. Только спустя неделю представители VK сообщили о том, что проблема возникла после отключения российских сервисов от серверов Azure. Причин для разрыва контракта не было, а в самом контракте подобные механизмы не описаны, но это не помешало руководству американской компании фактически нарушить свои обязательства. Ситуация пока остаётся сложной, но нет никакого сомнения, что это случилось в ходе введения антироссийских санкций.

К счастью, решение уже найдено. Представители холдинга утверждают, что на замену американскому программному обеспечению придёт отечественный софт МойОфис, содержащий полноценный автономный модуль, позволяющие просматривать и редактировать почтовые вложения в браузере. Представители российской компании заявили, что сотрудничество с VK стартовало в 2020 году, а Автономный модуль редактирования (АМР) уже интегрирован в систему. В настоящее время запущена тестовая версия, в рамках которой можно только просматривать вложения, но уже вскоре функционал будет расширен, что откроет доступ к полноценному редактированию и созданию документов в браузере.

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Эксперты отмечают, что планы отказа от облачных технологий Microsoft у многих компаний были давно. Правительство говорило о необходимости подобных действий годами, но VK и многие другие не верили в возможность одностороннего разрыва действующих контрактов. Бесполезно обсуждать действия Microsoft, поскольку это уже свершившийся факт, а вот последствия для российского рынка будут явно не такими, как ожидали американцы. Уже вскоре АМР начнёт использоваться и другими сервисами по всей России, а значит возврата к Azure уже не будет. Очевидно, что российские компании не являются критически важными с точки зрения бизнеса, но сегодня эта показательная порка доказывает, что американские компании не могут считаться надёжными в плане выполнения взятых на себя обязательств. Подумайте сами, захотят ли после этого десятки индийских, бразильских и многих других холдингов полагаться на Microsoft или предпочтут создавать отечественные замены внутри своих стран?