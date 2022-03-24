Рост курса рубля вызвал снижение цен на видеокарты

Судя по тому, как развиваются события на политической арене, уже вскоре видеокарты начнут дешеветь. Такое предположение связано с ожидаемым ростом курса рубля, что позволит стабилизировать цены на высокотехнологичные товары. Мы можем ошибаться, ну а есть люди, которым видеокарта нужна здесь и сейчас. Именно поэтому сегодня мы предлагаем вам просмотреть перечень несколько наиболее выгодных предложений в магазине Ситилинк. Никаких откровений, хотя отдельные позиции выглядят весьма привлекательно. Все собранные сегодня видеокарты принадлежат к среднему ценовому сегменту. По крайней мере раньше они таковыми считались, поэтому никаких флагманов не ждите.

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Особый интерес вызывает Radeon RX 6600 XT. Видеокарта производства PowerColor стоит 94 тысячи рублей и предназначена для тех, кто хочет на несколько лет забыть о проблемах с ценами на игровом рынке. Это решение для уставших от постоянных кризисов геймеров. Своего рода: взял, и забыл. Мощи Radeon RX 6600 XT хватит даже для разрешения 2К, хотя с графикой придётся помучаться, ведь стабильные 60+ кадров в секунду там на высоких настройках качества будут не везде.

В качестве полноценного конкурента можем предложить GeForce RTX 3060. Чистая производительность здесь немного поменьше, а вот после активации трассировки лучей вы получите ощутимый прирост fps. Увы, но даже спустя много лет после своего появления, эта технология так и не стала популярна, а во многих играх выглядит излишней и почти незаметной. Именно поэтому рекомендовать менее скоростную GeForce RTX 3060 мы можем только тем, кто является настоящими фанатами NVIDIA и никогда не перейдёт на красную сторону.

Ещё одна дилемма: Radeon RX 6600 против GeForce RTX 2060. Первая на 5 тысяч рублей дешевле и уступает второй в трассировке лучей, а вот по чистой производительности обе примерно равны. Видеокарта NVIDIA выгоднее с точки зрения майнинга, но сегодня добыча Эфира перестала приносить много денег. Именно поэтому мы бы рекомендовали вам обратить внимание на Radeon RX 6600, хотя вас могут испугать фантазии диванных аналитиков, уверенных в ужасных лагающих драйверах и целом букете других проблем.

Если успеете, то мы крайне советуем вам купить Radeon RX 6600 XT производства Sapphire. На момент написания данного материала она в наличии и стоит 72 850 рублей. Это на 12 000 рублей дешевле, чем предыдущая Radeon RX 6600. Скорее всего, в наличии всего несколько единиц, поэтому поторопитесь.

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Ну и рекордное падение зафиксировано для GeForce GTX 1660 Ti. Цена на неё упала ровно в 2 раза по сравнению с февральскими максимумами. Несмотря на GeForce GTX 1660 Ti всё ещё «кусается», поэтому подумайте как следует прежде чем инвестировать в такой недешёвый продукт.