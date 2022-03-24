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Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты в США близки к рекомендованным – Radeon RX 6900 XT в Microcenter стоит $1049
Ещё никогда видеокарты текущего поколения не стоили так мало, как сегодня
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Когда в конце 2020 года наметился дефицит полупроводников, глава NVIDIA заявил о том, что проблем с графическими чипами не будет. Джесен Хуанг уверял нас в том, что в начале 2021 года удастся наладить выпуск достаточного количества игровой продукции, а геймерам вообще не о чём беспокоиться. Спустя несколько месяцев разразилась майнинговая лихорадка, а представители NVIDIA и многих других ключевых поставщиков полупроводниковых изделий предпочли забыть о своих словах. В марте 2021 года нам обещали наладить поставки к осени, после клялись, что дела пойдут на лад к зиме, но уже тогда никто не верил в подобные сказки. Скорее всего, цены так и оставались бы на заоблачных высотах, если бы не два события, перевернувших мир майнеров Эфира.

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Прежде всего нужно напомнить о скором переходе на Proof of Stake (PoS), что порождает высокую неопределённость в сообществе фермеров. Можно сказать, что ребята просто не понимают, стоит ли им вкладываться в новые видеокарты, или они просто не сумеют отбить свои инвестиции. Эта проблема висит над бедолагами уже несколько месяцев словно Дамоклов меч, но есть и другая причина. Так, в результате целой цепочки геополитических событий, решений ФРС США и высокого уровня инфляции доллара, Биткоин не выдержал давления и пошёл вниз. Ну а результат вы знаете не хуже нас, ведь уже к середине февраля видеокарты в российской рознице медленно, но верно возвращались к рекомендованным ценам. Если бы не было никаких политических кризисов и санкций, то цены пришли бы в норму к лету, что уже происходит в Северной Америке.

Как сообщается, 23 марта в сети магазинов Microcenter наблюдается небывалое снижение цен на видеокарты. Особенно интересна GeForce RTX 3070 Ti, которая впервые в истории стоит всего 699 долларов. Напомним, это всего на 100 долларов дороже рекомендованной стоимости для этого графического чипа, а в цену уже включены все налоги. Источники отмечают, что спустя несколько часов все видеокарты были распроданы, но это уже не так важно, ведь ещё несколько месяцев GeForce RTX 3070 Ti продавалась за 100 долларов и дороже. А здесь видеокарта лежит в свободном доступе по такой низкой цене. Это может значить только одно: NVIDIA смогла наладить производство, что позволило подвезти большую партию на местный рынок.

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Любителям флагманов будет интересна Radeon RX 6900 XT, стоимость которой в том же Microcenter остановилась на отметке в 1049 долларов. Если учесть, что рекомендованная цена для данного графического чипа была установлена на 999 долларов, то у нас настоящий рекорд. Из других предложений: доступна GeForce RTX 3060 Ti за 569, но выгода здесь сомнительна, ведь официально она должна стоить 399 долларов. Для экономных геймеров есть GeForce RTX 3060 за 430 долларов, но и здесь переплата равняется 100 долларам. Эксперты уверяют, что это ещё не конец. К концу лета мы увидим ещё больше скидок, поскольку NVIDIA попытается очистить прилавки перед запуском новой серии. Будем надеяться, что никаких глобальных потрясений больше не будет, а иначе многим ждунам снова придётся сидеть без видеокарты.

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#видеокарты #radeon rx 6900 xt
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Цены на видеокарты в США близки к рекомендованным – Radeon RX 6900 XT в Microcenter стоит $1049
Эовейн Триада
00:24
Причина явно в другом. Кстати процессор отлично защищён от перегрева, будет троттлить просто, но не сгорит, горели Атлоши XP только.
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Развалим_мордор
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Цены на видеокарты в США близки к рекомендованным – Radeon RX 6900 XT в Microcenter стоит $1049
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