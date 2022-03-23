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Легендарная The Witcher 3 заиграла красками в новой модификации с RTX-ON и разрешением 8К
Перед вами одна из самых впечатляющих модификаций от канала Digital Dreams
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Если вы играли в третью часть Ведьмака, то прекрасно знаете, что она не является супертехнологичной в плане графики. Да, лицевая анимация там выглядит действительно впечатляюще, что делает персонажей живыми и запоминающимися. Это позволяет сочувствовать и сопереживать переживаемым эмоциям на экране, а многие геймеры раз от раза возвращаются, поскольку за последние годы так и не вышло ничего более масштабного и мощного, как старый добрый The Witcher 3. Так вот, за многие годы с момента выхода оригинальной игры, сотни энтузиастов пытались улучшить графическую составляющую. Существуют огромные патчи, где фанаты перерисовали десятки тысяч объектов, пытаясь вдохнуть в старую игру новую жизнь.

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Сегодня перед вами одна из самых успешных таких попыток, которая появилась на канале Digital Dreams. Предупреждаем сразу, если у вас видеокарта класса GeForce GTX 1050 Ti, то вам лучше обойти данную модификацию стороной. А вот с более мощным железом вам может и удастся испытать новый игровой опыт. Прежде всего в глаза бросаются качественные текстуры. Картинка выглядит великолепно. Трава не мылит, а на ветру видны отдельные листья на деревьях и колоски по обочинам дороги. Огромное тяжёлое небо нависает над главным героем, а оружие главного героя ярко горит во время вечернего заката.

Отдельное внимание уделено и текстурам людей. Мимика на лицах стала ещё более подвижной, а морщины на лице выдают возраст того или иного человека. Видно, что проделана огромная работа, а всего энтузиасты задействовали более 100 графических модификаций. В качестве приятного дополнения интегрирована трассировка лучей. Многие наши читатели утверждают, что это обычная подделка, которая к технологии трассировки лучей не имеет никакого отношения. Может и так, но выглядит это красиво, поэтому каждый волен называть эти графические эффекты так, как ему вздумается.

Максимальное разрешение для модификации зафиксировано на отметке 8К. Мы устанавливали одну из предыдущих версий данной модификации. Ожидаемо, все эти графические изыски заметны в первые десять минут, а после ты сосредотачиваешься на сюжете, сражениях с монстрами и дворцовыми интригами. Это не значит, что смысла в подобных модификациях нет, важно понимать, что для плохой игры никто ничего не будет разрабатывать, ну а ведьмак заслужил право считаться лучшей игрой десятилетия.

Кстати, в 2022 году появится официальный ремастар. Будет любопытно сравнить результат, достигнутый энтузиастами с работой профессионалов. Делать каких-либо выводов заранее мы не будем, но опыт крупных студий (привет, GTA 3) доказывает, что пока почти никто не уделил этому процессу достаточного внимания, а главная цель состоит в попытке заработать побольше денег на фанатах. 

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#the witcher 3
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