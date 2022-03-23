План предполагает миллиардные инвестиции и будет реализовываться целое десятилетие

Спрос на электромобили по всему миру огромен и намного превышает предложение. Так, несмотря на постоянный рост цен на электрокары Tesla, американцы и жители многих других стран продолжат нести свои деньги Илону Маску. Миллиардер постоянно прикрывается мировыми кризисами, коронавирусом и любыми другими предлогами, пытаясь как можно больше заработать на отдельно взятом авто. Успешные попытки составить конкуренцию Илону Маску предпринимаются в Китае, но внутренние потребности там настолько велики, что даже крупные производители не спешат выходить на внешний рынок. Как стало известно, собственная концепция автомобилей на чистой энергии появится и в России.

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Объявленный тендер на производство отечественных электрокаров выиграла компания Моторинвест. Сегодня об этом предприятии известно мало, но именно ему суждено пробиться сквозь десятки бюрократических препятствий и наладить массовый выпуск новой серии Evolute. Известно, что завод возведут в Липецкой области, а государственная концепция предполагает несколько этапов реализации. Первый из них завершится в 2024 году. К этому моменту предполагается выпустить не менее 25 000 электрокаров, а также создать сеть из 9000 полнофункциональных зарядных станций по всей России.

Что до следующего этапа, то его планируют завершить к 2030 году, а сам он предполагает наращивание производственных мощностей, а также количества зарядных станций. Число последних должно возрасти до 72 тысяч, а процентное соотношение электрокаров к бензиновым машинам обязано выйти на отметку в 10%. При этом сами станции будут поддерживать современные стандарты и смогут предложить мощность до 150 кВт. Правительство запланировало инвестировать в проект 13 миллиардов рублей, которые должны быть освоены за 11 лет. Знакомые с проектом лица уверяют, что будет выпущено 5 различных автомобилей. Из них: 3 – это кроссоверы, а также один седан и один минивэн. Фанатам других кузовов придётся брать машину западных производителей.

Нужно признать, что пока планы не выглядят масштабными, поскольку за это время ожидается выпуск всего 242 тысяч электрокаров. А вот предварительных цен пока нет. Вполне возможно, что они будут сильно зависеть от мощности аккумулятора. Ожидается несколько электромоторов с мощностью от 110 кВт (что аналогично 150 лошадиных сил), до 710 кВт (немалые 692 лошадиных силы). Внутри разместят аккумуляторы с заявленной ёмкостью от 52 кВт*ч до 88 кВт*ч, с дальностью хода от 200 до 700 км.

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На данный момент нет даже приблизительных концепт-артов, но уже сегодня известно, что предприятии сгенерирует до 2000 рабочих мест. На этом все подробности оканчиваются, ну а случится ли всё это в текущем десятилетии, или нет, вам предстоит узнать самостоятельно.