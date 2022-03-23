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Киты выводят Биткоины с бирж, а эксперты ожидают сильного падения из-за действий ФРС США
Действия Китов привели к росту Биткоина, но эксперты не верят в возможность криптовалюты перейти к бычьему ралли
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Иногда нам кажется, что за финансовыми потоками в США следят настоящие специалисты. Это лучшие из лучших, которые никогда не допускают ошибок. Увы, в реальности это группа 80-летних старцев, которые нередко оторваны от реальности и игнорируют реальные проблемы и потребности страны. И вот этим людям дали в руки денежный станок. Как вы знаете, экономическая стратегия ФРС привела к росту крупнейших компаний США, завалив карманы владельцев миллиардами долларов. Сегодня за это приходится платить всему миру, ведь в результате небывалого роста инфляции, оценочная стоимость золотовалютных резервов снизилась, что будет ещё долго бить по карманам обычных людей. В начале марта ФРС повысило ключевую ставку по кредитам, но уже в скором времени планирует продолжить, поскольку без этого инфляция улетит в космос.

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Вообще прогнозы неутешительные, поскольку к коронавирусу ещё и прибавились антироссийские санкции, нехватка нефти и миллиардные потери местных компаний, которые под давлением властей вынуждены были покинуть рынок РФ. Эксперты отмечают, что всё это будет играть против Биткоина, не позволив ему сильно подорожать. При этом выдвигается мнение, что ФРС не хочет уничтожить рынок криптовалют и уж тем более навредить фондовому рынку, поэтому рост ключевой ставки будет поэтапный, а любые изменения отслеживаться и корректироваться. По этому поводу любопытное мнение выразил управляющий директор Bannockburn Global Forex и главный рыночный стратег Марк Чендлер. По его словам, главная проблема криптовалюты состоит в том, что за многие годы она не стала стабильной. Это значит, что крупные инвестиционные фонды воспринимают её как рискованный актив, из которого нужно выводить деньги в первую очередь.

Многие наши читатели удивятся, ведь всё это не согласуется с текущим положением на рынке. Биткоин поднялся выше 42 000 долларов, а многие популярные альткоины выросли на 15 и более процентов за неделю. Эксперты констатируют, что здесь нет никаких сюрпризов. Перед нами традиционная игра Китов, которые за прошедшие 15 дней умудрились создать дефицит предложения. Так, за 2 недели с крупных бирж выведены 61 000 монет в Биткоина. Если вы хотите оценить масштабы деятельности Китов, то мы можем привести данные за 24 часа. Сообщается, что за это время 15 000 Биткоинов ушли на холодные кошельки.  

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Поскольку курс Биткоина растёт, можно сделать вывод об эффективности деятельности Китов. Аналитики полагают, что настало время для бычьего ралли, но не называют причин подобного явления. Недавний рост ключевой ставки был воспринят рынком криптовалют нормально, но здесь важно понимать, что она поднялась совсем немного, тогда как на 2022 и 2023 годы запланирован ряд попыток остановить инфляцию за счёт непопулярных действий ФРС.

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#криптовалюта #биткоин
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