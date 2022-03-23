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Геймер купил GeForce GTX 1070, которая сгорела через день – история ремонта видеокарты от DG
Видеокарту ужалось починить и вернуть в строй
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Многие наши читатели имеют успешный опыт покупки видеокарт на вторичном рынке. Что и говорить, если даже автор данного материала продал там в прошлом несколько собственных карт. Обычно новый покупатель хочет убедиться в полной работоспособности видеокарты. Более разумные люди предлагают самостоятельно прийти домой у будущему владельцу и разрешить ему провести все необходимые тесты. Мы не рекомендуем никого вести к себе домой, но это уже детали. Иногда на вторичном рынке можно встретить полностью нерабочие карты, а время от времени имеющие некоторые проблемы.

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Обычно последние покупают специалисты, планирующие починить видеокарту с минимальными вложениями. Ясно, что не всегда это оказывается возможным, а значит не исключены финансовые потери. Но сегодня мы рассмотрим примечательный случай, когда обычный пользователь купил слегка подгоревшую видеокарту. Как сообщает блогер Daniil Gerasimov, к нему в мастерскую принесли GeForce GTX 1070, новый владелец которой знал о том, что она подвергалась ремонту. Мало того, его предупредили, что там не всё хорошо с питанием, поэтому ему настоятельно порекомендовали как можно скорее исправить проблемы.

Вот только парень решил на всё это наплевать. Он проигнорировал все предупреждения и целый день активно гонял старушку GeForce GTX 1070. В результате в какой-то момент она полностью отключилась, а её новый владелец обратился к мастеру за помощью. Мы не будем перечислять все проблемы, с которыми столкнулись специалисты в процессе ремонта. Всё это вы можете увидеть в ролике ниже. Суть в том, что после нескольких попыток оживить видеокарту, мастер всё же добился успеха. Он устранил проблемы с питанием, запаял и заменил конденсатор.

В данном случае мы хотим отметить, что не все истории с подгоревшими видеокартами заканчиваться одинаково хорош. Во многих случаях графический чип не подлежит восстановлению, а видеопамять улетает в мусорное ведро. Если речь идёт о такой старушке, как GeForce GTX 1070, то потерю ещё можно пережить, ну а в случае, если по каким-либо причинам умирает дорогостоящая видеокарта за 200 000 рублей, то вспоминать о своём глупом поведении вы будете очень долго. Именно поэтому мы рекомендуем отдавать видеокарты на ремонт мастерам, а не покупать модели с небольшими дефектами, надеясь на то, что дальше одного конденсатора проблема не пойдёт.

P.S. По словам блогера, какое-то время новый контент будет ограничен. В данном случае причина заключается в отсутствие монетизации со стороны YouTube. Это значит, что блогеру придётся сосредоточиться на том, что приносит реальные деньги в наше нелёгкое время.

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#geforce gtx 1070 #видеокарта
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