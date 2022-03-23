Кроме телевизоров там выпускалась и бытовая техника

Многие западные компании пытаются увязать свой уход из России со спецоперацией в Украине. Они уверяют, что просто не могут в такой ситуации работать в стране, поэтому сворачивают производство и обслуживание уже существующих клиентов. Нет никаких сомнений, что это тупиковое и явно ошибочное решение, поскольку вернуться будет практически невозможно. А вот более прагматичные ссылаются на проблемы с поставками, пишут о сложностях с логистикой. Всем ясно, что работать под санкционным давлением США и терять прибыль никому не охота, но мы также знаем о том, что курс рубля вызывает у западных компаний сомнения.

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В первых числах марта о полном прекращении поставок в РФ сообщила Samsung. Поскольку в России существует собственный завод, ООО «Самсунг электроникс Рус Калуга», то многие полагали, что дефицита не будет. Как оказалось, уже вчера проработавшее в РФ предприятие закрывается. Напомним, завод находится в Калужской области, а за эти годы Samsung инвестировала в него 250 миллионов долларов. На его территории находится производство высокотехнологичных изделий, включая производство печатных плат и микросхем. Отдельно расположен и цех термопластового литья, а общая площадь предприятия достигает 40 600 метров квадратных. Долгое время там выпускалась бытовая техника и телевизоры, которые после этого уходили на экспорт в другие страны, включая Европу. Поскольку точных данных о количестве выпускаемой продукции не было, то остаётся только гадать о масштабах производства, но уже в 2018 году там было освоено производство телевизоров с разрешением 8К. Ну а совсем недавно первые подобные телевизоры начали поступать потребителям.

Список стран, в которые осуществлялись поставки, огромен, а значит уже вскоре дефицит наступит и там. Это и Молдавия, и Армения, и Беларусь, и Грузия, и многие другие страны. Мало того, действовали перевалочные пункты, которые перенаправляли потоки в другие регионы. Например, из Казахстана телевизоры попадали в Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан и Туркменистан. Не решённым остаётся и вопрос относительно работавших на фабрике 1000 сотрудниках. Отдельно уточняется, что уставной капитал Самсунг электроникс Рус Калуга достигал 4.69 миллиарда рублей и полностью принадлежал материнской компании.

Эксперты отмечают, что уже вскоре российских потребителей ожидает дефицит, поскольку с российского рынка ушли европейские производители, а также южнокорейская LG. Пока вся надежда только на китайских партнёров. Кстати, буквально вчера руководство страны обратилось к местным компаниям с просьбой насытить рынок РФ собственной продукцией перекрыв дефицит. Это значит, что Samsung может потерять российский рынок бытовой техники и телевизоров, который с большим удовольствием займёт Xiaomi и другие производители из Поднебесной.

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P.S. на 23 марта производственные мощности LG в Московской области продолжают выпускать продукцию. Сколько это продлится, пока неясно.