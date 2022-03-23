Эксперты Forbes полагают, что в краткосрочной перспективе ждать проблем не стоит

За последние несколько недель экспорт российской нефти за рубеж сократился на 30%. Происходит это из-за позиции отдельных перевозчиков и даже стран, пытающихся бойкотировать не только доставку, но и фактически остановивших закупки. Результатом подобных действий стали очереди на заправках и рост цен на бензин не только в Европе, но и в США. Недавно там стоимость 1 галлона (4.54 литра) топлива перевалила за 5 долларов, хотя ещё совсем недавно аналогичное количество бензина можно было купить менее чем за 3.5 доллара. Жителям РФ такой рост кажется незначительным, но в Америке привыкли к стабильности, поэтому даже такой рост является для общества критическим.

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Вполне возможно, что вскоре положение станет ещё хуже, поскольку находящиеся под давлением США крупные нефтесервисные компании покинули российский рынок. Речь идёт о Weatherford International, Baker Hughes, Schlumberger и Halliburton. Они занимаются производством высокотехнологичного оборудования для бурения скважин и разведки, обслуживанием трубопроводов, помогают нефтяникам в разработке новых месторождений и выпускают специализированное ПО, обслуживающие все эти и многие другие нужды.

Прежде чем оценивать перспективы российской нефтяной отрасли, стоит посмотреть на размер этих компаний и их потери. И вот здесь становится ясно, что проблемы будут у всех, ведь за десятки лет созданы десятки филиалов по всей России, в которых работают тысячи специалистов. Например, у компании Weatherford по всей России есть около 35 представительств, где трудятся 2500 сотрудников. У Schlumberger положение ещё интереснее, ведь официально в штате числятся 11 500 специалистов. Halliburton располагает штатом из 2500 работников, а вот Baker Hughes не раскрывает своих карт, хотя должна иметь штат на уровне предыдущих компаний.

Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе уход всех этих игроков не окажется на добычу никакого влияния. Это значит, что полгода всё будет нормально, но в дальнейшем нефтяникам потребуется новое оборудование, заменить которое будет крайне сложно. Отмечается, что четвёрка западных игроков удерживала всего 20% сервисного рынка РФ, но они унесли с собой критические для отрасли компоненты и ПО. Не стоит забывать об износе оборудования и необходимости осваивать новые месторождения. Эти задачи станет реализовывать намного сложнее. В пример приводится обычная буровая установка. Сегодня сборку её можно осуществить на Уралмашзаводе, при этом российские инженеры выпускают почти все запасные части кроме верхнего привода, производство которого до сих пор не освоено. Очевидно, что в условиях санкций инженерам поставят задачу скопировать западный привод. А вот тот факт, насколько копия окажется эффективной, пока предугадать сложно.

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Но куда интереснее позиция самих сервисных компаний. Оказывается, что они не бросают свой бизнес, а приостанавливают работу в РФ. Было бы глупо верить, что руководство этих компаний действует по своей воле. Сегодня страх перед американскими санкциями намного превышает любые финансовые потери. При этом вся четвёрка верит, что сможет вернуться к работе после преодоления кризиса.