На какую бюджетную видеокарту стоит обратить внимание сегодня

Многие наши читатели так и остались без новых видеокарт. Сейчас можно было бы напомнить о том, что мы советовали покупать наиболее выгодные модели в начале февраля, когда цены опустились до минимальных с начала 2021 года, но мы предпочтём воздержаться от констатации всем известного факта. В настоящее время магазины пусть и продают видеокарты со скидками, но реальная их цена намного превышает таковую для Европы и совсем не согласуется с курсовыми перепадами. Пожалуй, если у вас есть немного денег, то самым оптимальным решением будет отправиться на Авито. Давайте обойдёмся без ценников, ведь ситуация такова, что они меняются чуть ли не каждый день, а значит будут неактуальны уже завтра. Несмотря на это нам кажется, что стоит присмотреться к старушке Radeon RX 580.

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Берите модель на 8 Гб, это создаст небольшой задел на будущее, хотя сам графический чип безнадёжно устарел. Если попытаться найти недорогой аналог в магазине, то на ум приходит только Radeon RX 6500 XT. Стоит признать, что перед нами крайне медленный и сильно урезанный графический чип вот только всё остальное намного дороже. И вот здесь самое время решить, что лучше брать: новую карту на вторичном рынке, или всё же посмотреть в сторону AMD. Ответ на этот вопрос нам дали представители канала TheSpyHood. Они протестировали обе видеокарты, что позволяет нам сделать правильные выводы и не попасть впросак.

Как видите, при прочих равных между видеокартами разница почти отсутствует. Это значит, что вы можете выбирать исходя из нескольких переменных. Цена: в случае, если вам предлагают Radeon RX 580 по выгодной цене – стоит брать. Мы ведь не ищем флагманскую видеокарту для бескомпромиссного геймера. Именно поэтому для обладателей средних по мощности систем и мониторов с разрешением 1080р она может ещё несколько лет служить верой и правдой. А вот Radeon RX 6500 XT дешёвой не назовёшь, ведь в магазине за неё просят 45 000 рублей. Это как минимум на 10 000 дороже, чем Radeon RX 580, но важно помнить о подводных камнях.

Так, часто Radeon RX 580 к вам попадает после нескольких лет каторжной работы на ферме. В этом случае ушлые майнеры могли прогреть умирающий графический чип, а значит работать долго и счастливо у вас видеокарта не будет. Помните это, поскольку сегодня многие мошенники вытащили свои полумёртвые видеокарты из мусорных вёдер, пытаясь нажиться на геймерах. Кстати, авторы ролика тестировали обе видеокарты в разрешении 2К. Мы не станем приводить эти данные здесь, поскольку считаем и Radeon RX 580, и Radeon RX 6500 XT непригодной для столь высокого разрешения. Если у вас монитор 2К, то придётся потратиться на что-то подороже.

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