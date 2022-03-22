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Некоторые российские банки в условиях санкций переходят на пиратский софт и компьютеры с Авито
Пока тенденция не носит массового характера
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США давно готовились ввести полномасштабные санкции против РФ. Парни из Вашингтона долго и безуспешно ждали, когда же им дадут для этого повод. Поскольку реальных причин не было, приходилось всё делать самостоятельно. Так появлялись вбросы про химическое оружие в центре Англии, а также накачанных смертельным препаратом выходцев из РФ. Удивительно, что все эти люди после этого чудесным образом выживали, но это уже детали, которые вообще никого не интересуют, ведь красивые заголовки разошлись по сети, создавая необходимую почву для новых санкций.

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Поскольку к санкциям тщательно готовились, то не удивительно, что они были введены синхронно США и ЕС спустя считанные часы после начала спецоперации в Украине. Последствия санкций ещё только предстоит оценить, при этом эти самые последствия могут оказаться гораздо более ощутимыми для европейской экономики. Вот только жить и работать нужно здесь и сейчас, поэтому российские компании пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Если сахар и товары первой необходимости будут поставляться без перебоев, то с программным обеспечением и компьютерной техникой всё намного сложнее.

Как стало известно, российские банки начали приспосабливаться к необычным для них условиям. И первая проблема, которую предстоит решить, заключается в нехватке серверов и компьютерной технике, что неудивительно, ведь наиболее крупные банки вынуждены покупать тысячи системных блоков в год. Поскольку один из ключевых поставщиков подобного железа (американская Cisco) ушёл, то некоторые банки вынуждены обратиться на Авито. Здесь достаточно бывшего в употреблении оборудования, которое ранее принадлежало лопнувшим финансовым учреждениям. Один из сотрудников крупного банка заявил, что ему удалось обновить железо, потратив на это в 3 раза меньше денег, чем он планировал, и всё благодаря частным объявлением на Авито.

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Не менее сложная проблема с программным обеспечением. Специалисты во многих компаниях умеют работать только со специализированным софтом. Попытка найти на российском рынке аналоги не всегда в этой ситуации помогает, а в некоторых ситуациях отечественное ПО имеет ограниченный функционал при аналогичной или более высокой стоимости. А бывает и так, что аналогов западным программам просто нет. Американская компания ушла из РФ, а значит купить лицензионный софт просто негде. Некоторые представители банков рассказывают, что на помощь приходят торренты. Они уверены, что это временная мера, ведь пока Центробанк смотрит на подобные действия сквозь пальцы, но переходный период рано или поздно завершится. Многие надеются, что к этому моменту удастся наладить поставки либо российского ПО, либо продолжить закупки американского софта. Точно также они полагают, что западные компании вернутся, ведь без нового железа работа встанет.

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#санкции
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OverDoz
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32Влад32
19:07
Однозначно! И Авито - то что нам сейчас всем поможет )) Я так последние лет 10 без Авито никак. Всегда на этом хорошо экономил. Только осторожнее - не лоханитесь ))
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Развал мордора
19:06
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Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Simon Crebbs
19:05
Радоваться здесь нечему. Без обновлений пиратский софт становится уязвим, а уж если говорить о банках, то здесь уязвимость будет катастрофой, это ведь наши с вами деньги. К сожалению, массовый отток а...
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terenty79
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Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
OverDoz
19:00
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Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
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