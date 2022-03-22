Первые инсайдерские слухи о новом продукте японской компании

Ночью 12 июня 2020 года Sony анонсировала игровую приставку следующего поколения PlayStation 5. На самом деле это была весьма специфичная презентация, поскольку саму приставку нам не показали. Вместо этого руководство японской компании долго рассказывало о новых технологических возможностях, о поддержке трассировки лучей и невероятном игровом опыте, который ждёт геймеров всего мира. Кстати, по поводу последнего заявления – это совсем не пустые слова, ведь в качестве лозунга для PlayStation 5 была выбрана следующая фраза: «Play Has No Limits», что можно перевести как «Играй без границ». Как показала новейшая история, ограничения всё же есть, и они значительные. Sony напрочь забыла о ключевом слогане, полностью заблокировав для жителей РФ игровой магазин, а с ним и большую часть возможностей, которые предоставлялись геймерам.

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Но время идёт, появляются новые слухи, а надежда на то, что это не будет длиться долго, остаётся. Именно поэтому мы сегодня изучим данные инсайдера, уверяющего нас в том, что ему известны подробности о так называемой PlayStation 5 Pro. Стоит отметить, что ещё до официального начала продажа PlayStation 5 ходили слухи о скором запуске более мощной и продвинутой версии, но через несколько месяцев они сошли на нет, что свидетельствует то, что Sony решила пока повременить. Вполне возможно, что главная причина состояла в том, что японская компания просто не смогла получить достаточное количество высокопроизводительных чипов (привет, дефицит полупроводников). Так вот, крупные компании по всему миру всё чаще заявляют об улучшении ситуации с поставками чипов. Это значит, что для Sony наступает самое лучшее время задуматься на тему выпуска прокачанной версии консоли текущего поколения.

Инсайдер уверяет, что продажи PlayStation 5 Pro стартуют к концу 2023 года (или к началу 2024, что маловероятно). Вполне возможно, что это будет в ноябре, что прекрасно укладывается в уже отлаженную годами схему. Предполагается, что новая приставка будет в 2 раза быстрее текущей версии, ну а в режиме трассировки лучей сможет предложить до 2.5-кратное увеличение производительности. Указывается, что это пойдёт на пользу PlayStation VR, хотя такое утверждение кажется явно преждевременным. Дело в том, что гаджеты виртуальной реальности не выстрелили, поэтому есть большие сомнения, что Sony поставит на эту технологию.

Упоминаются также технологии апскейлинга, хотя вряд ли инсайдер что-то вообще знает по этому поводу. А вот относительно используемого технологического процесса есть любопытные замечания. Во второй половине 2022 года Apple выпустит новые процессоры для своих смартфонов на базе 4-нм техпроцесса, это значит, что в 2023 году яблочная компания перейдёт на 3 нанометра. Будет логичным предположить, что именно 4-нм техпроцесс выберет AMD, как более предпочтительный, позволяющий совершить большой скачок в производительности. Что до цены, то инсайдер полагает, что PlayStation 5 Pro может стоить до 700 долларов. Может и так, а может и дороже, ведь в последнее время инфляция в США ощутимо сказалась на мировых ценах на полупроводниковые изделия.

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