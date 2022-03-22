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70 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от 21 марта 2022 года
Отличная возможность обновить прошивку не дожидаясь, пока она официально прилетит к вам по воздуху
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Каждый год нам говорят о том, что следующая версия операционной системы будет лучше предыдущей. По факту, если вы возьмёте два смартфона, выпущенных несколько лет назад, на одном из которых будет Android 10, а на другом Android 12, то, к своему удивлению, убедитесь, что разницы как таковой ни в скорости анимации, ни в энергоэффективности нет. Да что говорить, если даже визуально мобильные ОС (впрочем, как и настольные) меняются незначительно. Это не значит, что изменений нет, но в данном случае приходится констатировать полный застой в творческом и технологическом планах.

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Примерно в таком же ритме развивается и собственная прошивка компании Xiaomi. Стабильная MIUI 13 уже доступна на нескольких десятках смартфонах, а в некоторых случаях она даже официально прилетела туда по воздуху. Вот только отличий с предыдущей MIUI 12.5 почти нет. Это крайне печально, поскольку разработчики просто не видят, в каком направлении должны развиваться современные гаджеты, предпочитая ждать, когда какую-то интересную идею предложит один из конкурентов. Пока всё тихо, поэтому нам остаётся тщательно искать отличия между операционными системами и фирменными прошивками.

Если вы уже для этого созрели, то сегодня у нас просто гигантский список из 70 смартфонов производства Xiaomi, для каждого из которых китайская компания умудрилась выпустить стабильную прошивку. Не везде это финальная, а в некоторых случаях просто стабильная бета. Всё это не так важно, ведь большинству владельцев подобных аппаратов придётся ждать до лета.

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Именно поэтому мы предлагаем взять быка за рога и прошить свой смартфон, не дожидаясь подачек от Xiaomi. Кстати, в качестве приятного дополнения вы получите последние обновления безопасности, что во многих случаях даже ценнее самой прошивки, поскольку защищает от внешних угроз и дыр, которыми так любят пользоваться хакеры. Мы не говорим, что старые телефоны находятся в опасности, но будет лучше, если вы всё же не будете пользоваться древними аппаратами, которые имеют больше дыр, чем кухонный дуршлаг. Ссылка

  1. Mi 11X 
  2. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  3. Mi 11 Lite 4G 
  4. Mi Pad 5 
  5. POCO M3 Pro 5G 
  6. POCO X4 Pro 5G [Global] 
  7. Redmi Note 10 Pro Max [India] 
  8. Mi 11 Lite 5G 
  9. Redmi Note 9 Pro 5G [China] 
  10. Redmi Note 11 Pro 5G [Global] 
  11. POCO F3 GT 
  12. Mi 11 
  13. Redmi K40 Pro 
  14. Redmi 10 Power [India] 
  15. Mi 11i
  16. Redmi Note 11E Pro [China] 
  17. Mi 10 Ultra 
  18. Mi 11 Lite 5G NE 
  19. Redmi K40 
  20. POCO F4 GT 
  21. Xiaomi CIVI 
  22. Redmi 10 5G [Global]
  23. Mi 10T Lite [Global] 
  24. Redmi 10C [Global] 
  25. POCO X3 Pro 
  26. Mi 11T Pro 
  27. Mi 12 
  28. Redmi K30 4G
  29. Redmi Note 11E [China] 
  30. Redmi 10 Prime+ 5G [India] 
  31. Mi Pad 5 Pro 5G 
  32. Mi 10T 
  33. Redmi Note 10 5G
  34. POCO X3 GT 
  35. Redmi K50 Pro 
  36. Redmi Note 11S 
  37. Mi 12 Pro
  38. Redmi Note 10 Pro [India]  
  39. Redmi K30 Pro
  40. Mi 10i [India] 
  41. Redmi Note 10 Pro [Global] 
  42. Mi 11 Pro 
  43. Mi 11T 
  44. Mi 12X 
  45. Redmi Note 8 (2021) 
  46. Mi Pad 5 Pro 
  47. Redmi Note 11 Pro 4G 
  48. Redmi K30S 
  49. POCO F2 Pro 
  50. Redmi K40 Pro+ 
  51. POCO F3 
  52. Redmi K50G  
  53. Redmi 10 
  54. Redmi Note 11  
  55. Xiaomi Mi 11 Ultra 
  56. POCO M4 5G 
  57. POCO M4 Pro 4G 
  58. Mi Mix 4 
  59. Mi 10S 
  60. Redmi K40S 
  61. Mi 11X Pro 
  62. Redmi Note 11 NFC 
  63. Redmi 10 [India]  
  64. Redmi Note 10 
  65. Redmi K50 
  66. POCO X2 
  67. Mi 10 Pro 
  68. Mi 10 
  69. Redmi K40 Gaming Edition 
  70. Mi Note 10 Lite 
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#xiaomi #miui 13 #android 12 #прошивки
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