Отличная возможность обновить прошивку не дожидаясь, пока она официально прилетит к вам по воздуху

Каждый год нам говорят о том, что следующая версия операционной системы будет лучше предыдущей. По факту, если вы возьмёте два смартфона, выпущенных несколько лет назад, на одном из которых будет Android 10, а на другом Android 12, то, к своему удивлению, убедитесь, что разницы как таковой ни в скорости анимации, ни в энергоэффективности нет. Да что говорить, если даже визуально мобильные ОС (впрочем, как и настольные) меняются незначительно. Это не значит, что изменений нет, но в данном случае приходится констатировать полный застой в творческом и технологическом планах.

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Примерно в таком же ритме развивается и собственная прошивка компании Xiaomi. Стабильная MIUI 13 уже доступна на нескольких десятках смартфонах, а в некоторых случаях она даже официально прилетела туда по воздуху. Вот только отличий с предыдущей MIUI 12.5 почти нет. Это крайне печально, поскольку разработчики просто не видят, в каком направлении должны развиваться современные гаджеты, предпочитая ждать, когда какую-то интересную идею предложит один из конкурентов. Пока всё тихо, поэтому нам остаётся тщательно искать отличия между операционными системами и фирменными прошивками.

Если вы уже для этого созрели, то сегодня у нас просто гигантский список из 70 смартфонов производства Xiaomi, для каждого из которых китайская компания умудрилась выпустить стабильную прошивку. Не везде это финальная, а в некоторых случаях просто стабильная бета. Всё это не так важно, ведь большинству владельцев подобных аппаратов придётся ждать до лета.

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Именно поэтому мы предлагаем взять быка за рога и прошить свой смартфон, не дожидаясь подачек от Xiaomi. Кстати, в качестве приятного дополнения вы получите последние обновления безопасности, что во многих случаях даже ценнее самой прошивки, поскольку защищает от внешних угроз и дыр, которыми так любят пользоваться хакеры. Мы не говорим, что старые телефоны находятся в опасности, но будет лучше, если вы всё же не будете пользоваться древними аппаратами, которые имеют больше дыр, чем кухонный дуршлаг. Ссылка.

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