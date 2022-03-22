Каждый год нам говорят о том, что следующая версия операционной системы будет лучше предыдущей. По факту, если вы возьмёте два смартфона, выпущенных несколько лет назад, на одном из которых будет Android 10, а на другом Android 12, то, к своему удивлению, убедитесь, что разницы как таковой ни в скорости анимации, ни в энергоэффективности нет. Да что говорить, если даже визуально мобильные ОС (впрочем, как и настольные) меняются незначительно. Это не значит, что изменений нет, но в данном случае приходится констатировать полный застой в творческом и технологическом планах.
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Примерно в таком же ритме развивается и собственная прошивка компании Xiaomi. Стабильная MIUI 13 уже доступна на нескольких десятках смартфонах, а в некоторых случаях она даже официально прилетела туда по воздуху. Вот только отличий с предыдущей MIUI 12.5 почти нет. Это крайне печально, поскольку разработчики просто не видят, в каком направлении должны развиваться современные гаджеты, предпочитая ждать, когда какую-то интересную идею предложит один из конкурентов. Пока всё тихо, поэтому нам остаётся тщательно искать отличия между операционными системами и фирменными прошивками.
Если вы уже для этого созрели, то сегодня у нас просто гигантский список из 70 смартфонов производства Xiaomi, для каждого из которых китайская компания умудрилась выпустить стабильную прошивку. Не везде это финальная, а в некоторых случаях просто стабильная бета. Всё это не так важно, ведь большинству владельцев подобных аппаратов придётся ждать до лета.
Именно поэтому мы предлагаем взять быка за рога и прошить свой смартфон, не дожидаясь подачек от Xiaomi. Кстати, в качестве приятного дополнения вы получите последние обновления безопасности, что во многих случаях даже ценнее самой прошивки, поскольку защищает от внешних угроз и дыр, которыми так любят пользоваться хакеры. Мы не говорим, что старые телефоны находятся в опасности, но будет лучше, если вы всё же не будете пользоваться древними аппаратами, которые имеют больше дыр, чем кухонный дуршлаг. Ссылка.
- Mi 11X
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Mi 11 Lite 4G
- Mi Pad 5
- POCO M3 Pro 5G
- POCO X4 Pro 5G [Global]
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- Redmi Note 11 Pro 5G [Global]
- POCO F3 GT
- Mi 11
- Redmi K40 Pro
- Redmi 10 Power [India]
- Mi 11i
- Redmi Note 11E Pro [China]
- Mi 10 Ultra
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi K40
- POCO F4 GT
- Xiaomi CIVI
- Redmi 10 5G [Global]
- Mi 10T Lite [Global]
- Redmi 10C [Global]
- POCO X3 Pro
- Mi 11T Pro
- Mi 12
- Redmi K30 4G
- Redmi Note 11E [China]
- Redmi 10 Prime+ 5G [India]
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Mi 10T
- Redmi Note 10 5G
- POCO X3 GT
- Redmi K50 Pro
- Redmi Note 11S
- Mi 12 Pro
- Redmi Note 10 Pro [India]
- Redmi K30 Pro
- Mi 10i [India]
- Redmi Note 10 Pro [Global]
- Mi 11 Pro
- Mi 11T
- Mi 12X
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi Pad 5 Pro
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi K30S
- POCO F2 Pro
- Redmi K40 Pro+
- POCO F3
- Redmi K50G
- Redmi 10
- Redmi Note 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- POCO M4 5G
- POCO M4 Pro 4G
- Mi Mix 4
- Mi 10S
- Redmi K40S
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 11 NFC
- Redmi 10 [India]
- Redmi Note 10
- Redmi K50
- POCO X2
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi Note 10 Lite