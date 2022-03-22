Пока нет даже примерной даты релиза

Cyberpunk 2077 ещё долго будет вспоминаться как один из самых больших провалов на игровом небосклоне. CD Projekt RED много лет рекламировала проект, как настоящую революцию. Геймерам обещали вариативность действий, когда от самых незначительных поступков будут зависеть судьбы главных героев. По итогу, если пройти до финала большую часть ключевых квестов, то концовка окажется ровно такой, какой её захочет видеть пользователь. При желании можно сохраниться, а после попробовать другие варианты. Но это только одна претензия, поскольку Cyberpunk 2077 так и осталась жуткой кривой, несбалансированной и с полным отсутствием продуманного ИИ. Что до графики, то и здесь беда. К примеру, автор данного материала проходил её на предпоследнем патче, используя видеокарту GeForce RTX 2070 Super, но и это не помогло избежать артефактов изображения, когда текстуры тех или иных объектов просвечиваются через стены. Уже давно очевидно, что CD Projekt RED попытается как можно скорее забыть о провале, вернувшись к своей главной франшизе.

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Неясно, почему руководство польской студии так долго упорствовало. Фактически, потерян целый год, когда команда разработчиков пыталась доказать, что может из кривой и игры сделать конфетку. Не сможет, а значит пора уже объявить о выходе игры Ведьмак 4. Вообще пока неясно, как всё это будет называться, поскольку CD Projekt RED предпочла ограничиться констатацией самого факта. Это может значить только одно: пока у разработчиков есть острая необходимость сделать новую игру, но ни сценария, ни логики повествования нет. Точно также нет и примерной даты релиза, поэтому стоит запастись терпением, оно вам понадобится. Кстати, что бы это не значило, но нам обещают начало новой саги.

Что до технических данных, то уже известно, что в основу ляжет движок Unreal Engine 5. Это самое новое детище Epic Games, поэтому сложно даже представить, на что будет способна следующая игра CD Projekt RED. Отдельно сообщается, что движок собственной разработки REDengine последнего поколения оказался крайне сложным и неповоротливым. А вот Unreal Engine 5 в этом плане совсем другой, ведь это мощнейший инструмент, с помощью которого можно создать полноценную игру за относительно короткий срок. Будем надеяться, что это действительно так.

Если для вас важно покупать игры на площадке Steam (хотя сегодня для жителей РФ это не совсем актуально), то представители CD Projekt RED уверяют, что не планируют делать её эксклюзивом для Epic Games Store. Игра появится на всех основных торговых площадках, и, скорее всего, будет полностью лишена всяких защит. Польская студия полагается на игроков, которые предпочтут поддержать разработчиков чеканной монетой. И здесь нам кажется, что большинство российских геймеров на этот раз откажут полякам в таком удовольствии.

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P.S. Пока слишком рано гадать, кто станет главным героем, и на ком сконцентрируется повествование. Если обратить внимание на официальный постер, то можно сделать вывод, что речь идёт о школе кота. Но пока официальных подтверждений нашим догадкам не было. А как же Цири?