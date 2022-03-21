Представители польской студии признались, что больше тайн культовая игра не содержит

В последнее время руководство CD Projekt RED не радует фанатов по обе стороны океана. Прежде всего стоит вспомнить о провальной игре Cyberpunk 2077. Детище польских разработчиков пало жертвой гордыни и наживы, когда вместо зрелого проекта нам представили сырую бета-версию. Миллионы людей по всему миру продолжали инвестировать свои деньги в CD Projekt RED и даже отказались от возврата средств, надеясь на скорое допиливание игры. Увы, но и спустя пятнадцать месяцев всё обстоит крайне печально. Но куда неприятнее стало агрессивное поведение поляков, которые заблокировали все аккаунты российских геймеров в собственном магазине GOG.com, выбросили участников из РФ из лиги Гвинта и прекратили продажи своих игр. Нет никаких сомнений, что вернуться будет гораздо сложнее, чем уйти, поэтому остаётся только пожелать поляком успехов, поскольку до выхода следующей игры как минимум два года (или три). Кроме того этим ребятам уже сегодня стоит озаботиться поиском новых рынков сбыта, ведь нужно же как-то вернуть утерянные 5.4% всех платёжеспособных покупателей из РФ.

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Если попытаться забыть обо всех неразумных действиях польской студии, то нельзя не признать их заслуги перед геймерами. Особенно значимой стала игра Ведьмак 3. Многим фанатам кажется, что они уже посетили все закоулки больших городов и маленьких сёл. Может так и есть, но до недавнего времени далеко не все тайны были раскрыты. Вчера на канале xLetalis появился любопытный ролик, автор которого раскрыл последний секрет Ведьмака, волновавший многих геймеров на протяжение многих лет.

Речь о персонаже под названием Вивиенна де Табрис, которая являлась фрейлиной княгини. Напомним, согласно сюжету квеста, девушка в 15 лет подверглась проклятью из-за своей красоты. В результате она превращается в монстра и вынуждена скрывать это при помощи магических зелий. В ходе прохождения квеста Геральт решается расколдовать Вивиенну. Для этого требуется яйцо иволги, но есть одно условие: девушка будет жить ровно столько, сколько живёт обычная птица иволга – ровно 7 лет. Вивиенна соглашается на это и решает отправиться в путешествие по миру, ведь теперь она будет свободна. Так вот, если вообще отказаться помогать Вивиенне, то она тут же погибает, но оставалось неясно, что с ней случится через 7 лет.

Что же, геймер решил выяснить, действительно ли Вивиенну ждёт смерть. С этой целью он использовал специальный ускоряющий время патч. В какой-то момент в ролике можно увидеть, что девушка ещё жива, но по истечение 7 лет погибает. Происходит это в крепости Каер Тольде, где есть комната Йеннифэр. По словам представителей CD Projekt RED, это был последний секрет, который так долго не могли найти фанаты игры.

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