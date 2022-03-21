Закупка приостановлена до июля 2022 года, когда заканчивается срок приостановки работы Microsoft в России

Microsoft оказалась не переднем краю санкционного давления против России. В первые дни после начала спецоперации на территории Украины софтверный гигант заявил об уходе из РФ, что стало неприятным сюрпризом для многих жителей страны. Пока неясно, что будет с обновлениями безопасности, а также теми или иными патчами, но владельцам облачных сервисов пришлось нелегко. Microsoft отказалась от выполнения своих обязанностей, что является опасным прецедентом для мировой практики. Очевидно, что американцы просто не осознают, что сегодня десятки стран смотрят на происходящее и делают выводы. А главное, многие прекрасно понимают, что нужно ускорить разработку альтернативного программного обеспечения, суверенных социальных сетей и мессенджеров.

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Похоже, некоторые российские компании до сих пор не осознают бесперспективность сотрудничества с Microsoft, пытаясь вливать в американскую компанию миллионы долларов. Как стало известно, Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ) ранее подал заявку на покупку лицензионных версий операционной системы и другого программного обеспечения производства Microsoft на сумму в 180 миллионов рублей. Тендер был размещён на сайте госзакупок и предполагал выполнение до 21 марта. Неясно, что произошло, но несколько дней назад ГНИВЦ решил отменить заказ, пояснив всё это пространными фразами.

Якобы, несмотря на действия Microsoft, российские чиновники всё ещё хотят купить у них лицензий на 180 миллионов рублей, но софтверный гигант отказался заключать соглашения до июля 2022 года, поскольку именно до этого срока решено приостановить работу в РФ. Если внимательно изучить закрытый тендер, то можно узнать, что ГНИВЦ указывал на желании купить отечественное ПО, но утверждал, что ничего подходящего запросам компании в РФ не производят. Проблема в совместимости российских программных комплексов с внутренней IT-системой. Одновременно указывалось на недостаточно высокое качество альтернативных российских программ, а также урезанный функционал по сравнению с американскими аналогами.

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Как стало известно журналистам, ГНИВЦ удалось продлить существующие лицензии. Оказывается, что Microsoft останавливает исключительно новые продажи, в то время как продление всё ещё доступно. Напомним, ГНИВЦ на протяжение нескольких десятилетий выступает в качестве поставщика собственной автоматизированной системы, которую используют работники Федеральной налоговой службы. Программные комплексы широко применяются как налоговиками, так и обычными гражданами, включая физических и юридических лиц. ГНИВЦ оказывает поддержку целому ряду организаций и государственных структур, выпуская те или иные программные комплексы, осуществляя их полноценную поддержку на протяжение всего жизненного цикла.