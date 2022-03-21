На этот раз вся надежда на обычных пользователей и их желании бороться с мошенниками

Проблема телефонного мошенничества всё ещё актуальна. Что любопытно, это происходит несмотря на масштабную просветительскую работу среди населения. Можно сказать, что о способах обмана рассказывают из каждого утюга, но когда дело доходит до обычных людей, то многие из них попадают на удочку тех, кто ежедневно лишает накоплений десятки пенсионеров по всей стране. Стоит отметить, что в России существуют механизмы борьбы с телефонным мошенничеством, но пока это явление не собирается никуда уходить. Есть основания полагать, что 2022 год станет последним для тех, кто промышляет подобными делишками в РФ.

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Как стало известно, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) готовит новый способ борьбе с телефонными мошенниками и спамом при помощи SMS-сообщений. С этой целью все мобильные операторы разрешат оставлять абонентам жалобы на мошенников с указанием номера звонящего. Это позволит идентифицировать номер, сверить его с базой, а при получении определённого количества заявлений, просто заблокировать злоумышленников. Предполагается, что новая система вступит в строй уже 1 июля 2022 года, а срок от подачи жалобы, до блокировки не будет превышать 72 часа.

Представители ведомства отмечают, что работают со всеми мобильными операторами, и уже добились полного взаимопонимания с большой четвёркой: МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон». Технология блокировки устроена таким образом, что у операторов появится единый реестр. Как только номер будет заблокирован в сетях одного из операторов, все остальные автоматически подключатся к его блокировке. Именно поэтому важно, чтобы к моменту начала работы новой системы, к инициативе подключилось как можно больше участников.

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Эксперты отмечают, что до этого момента мобильные операторы боролись с проблемой собственными силами. Например, МТС и «Мегафон» с начала 2021 года заблокировали больше 270 миллионов рекламных звонков при помощи специального приложения. Несмотря на это абоненты констатируют, что далеко не всегда искусственный алгоритм справляется с задачей, а количество мошенников только возросло. Об этом говорят и сами операторы, утверждающие, что к марту число блокировок увеличилось до 50 миллионов в месяц. Хотя в «Мегафоне» утверждают, что сумели снизить количество жалоб от абонентов в 1.5 раза. А вообще подобная система могла появиться ещё в 2021 году. Уже тогда было достигнуто общее для четвёрки мобильных операторов решение бороться с телефонным спамом. Роскомнадзор получил 8.2 миллиона рублей на эти нужды, но пока ничего никуда не движется. Вполне возможно, что на этот раз инициатива придёт к своему логическому завершению.