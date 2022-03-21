На что способна одна из самых бюджетных видеокарт 2017 года в современных играх? Давайте разбираться

Иногда в продажу поступают видеокарты, которые просто обречены стать популярными, а бывает и так, что сами производители убивают своё детище задолго до этого дня. С Radeon RX 550 произошла весьма показательная история. Она поступила в продажу в середине 2017 года и просто обязана была стать бестселлером. Только подумайте: она получила рекомендованную цену в 79 долларов и при том, что GeForce GTX 1030 продавалась ровно на 1 доллар дороже. Radeon RX 550 предназначалась для нетребовательных геймеров, поэтому ожидать десятком миллионов продаж было бы глупо, но AMD и не позволила ей совершить восхождение, ведь поставки быстро прекратились, поскольку карточка явно мешала продажам более дорогой Radeon RX 560.

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Годы шли, а с тех пор видеокарты только дорожали. Поскольку в наше время сотня тысяч рублей на развлечения есть далеко не у всех, то самое время порыться в старом шкафчике, где вас может ожидать что-то типа старушки Radeon RX 550. Не расстраивайтесь, если в вашем шкафу кроме пыли ничего нет, ведь сегодня мы разберёмся, на что вообще способна бюджетная карта 2017 года в году 2022. Ну а тесты проведены на канале zWORMz Gaming. Давайте кратко изучим показатели в наиболее популярных играх.

Как обычно в таких ситуациях мы можем констатировать, что старая видеокарта неплохо справляется с многопользовательскими шутерами. Например, в CSGO можно получить 166 кадров в секунду, в Fortnite показатели fps доходят до 117 единиц, в Dota 2 – 74 fps, ну а в Valorant – стабильные 85 fps. Учтите, что с настройками графики всё же придётся поиграть, но картинка сносная, а противник хорошо виден. Можно даже сказать, что на ваши умения слабая видеокарта не окажет ровным счётом никакого негативного влияния. С учётом того, что эти умения вообще имеются в наличии.

Сносно видеокарта Radeon RX 550 тянет GTA 5 (57 кадров в секунду) и PUBG, где наблюдаются 50 fps. 49 кадров в секунду можно добиться в Battlefield V, хотя картинка тут откровенно печальная. Если уж совсем не обращать внимания на окружающий мир, то играть можно и в Forza Horizon 5 (52 кадра в секунду), и в Dying Light 2 (41 fps). Все перечисленные игры запускались в разрешении 1080р на средних и низких настройках графики, но в более современных играх всё гораздо хуже.

Например, в Assassin's Creed Valhalla для получения минимальных 32 кадров в секунду пришлось снизить разрешение до 720р и графику до минималок. Ровно такая же ситуация с Cyberpunk 2077 (34 fps) и с Red Dead Redemption 2 (45 fps). Здесь выше разрешения 720р не прыгнуть. Если у вас монитор имеет основное разрешение 1080р, то играть во всё это ещё можно, но понижение разрешения на 2К-мониторе превращает картинку в кашу.

Есть ещё COD Warzone и Apex Legends. В первой в 720р удалось получить 48 кадров в секунду, но графика просто ужасная. Играть не рекомендуем. Во втором случае у автора ролика вышло 94 fps. Очевидно, что в последнем случае он перемудрил с настройками, ведь Apex Legends после этого превратилась в какую-то старую игру из 2000-х годов. Что до выводов, то для любителей шутеров всё просто отлично, ну а тем, кто предпочитает новые игры, придётся подбирать себе проекты выборочно. Где-то можно наслаждаться минималками на 1080р, но нужно помнить, что перед нами бюджетный графический чип из далёкого 2017 года. В остальном – надо брать.

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