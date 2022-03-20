При этом размер Apple M1 Ultra намного превышает все современные процессоры

Многие наши читатели слышали о суперскоростном процессоре M1 Ultra производства Apple. Новый камень был собран из двух процессоров M1 Max и предлагает просто невероятную производительность. Согласно официальным тестам, который были проведены штатными экспертами, новинка способна обойти самый быстрый 64-ядерный процессор Threadripper производства AMD, а встроенный графический чип с лёгкостью обходит самую быструю дискретную видеокарту на планете – GeForce RTX 3090. Вот такие чудеса в решете. С одной стороны – верится в такое с большим трудом, ведь законы физики обойти невозможно, а значит нужны годы и даже десятилетия инноваций и абсолютно новые материалы. С другой – защитники Apple нас уверяют в том, что яблочникам достался самый современных 5-нм техпроцесс. Сегодня мы попытаемся немного разочаровать вторых, хотя не всё так плохо, как кажется ненавистникам яблочной продукции.

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Прежде всего мы предлагаем вам взглянуть на изображение ниже. Там сравниваются размеры обычного процессора Ryzen и нового M1 Ultra. Впечатлены? Судя по всему, площадь яблочного процессора примерно в 4 раза выше, чем у Ryzen 9 5950X. Что до технических характеристик, то на борту M1 Ultra 20 процессорных и 64 графических ядра. Всего внутри расположились 114 миллиардов транзисторов, ну а насколько это всё быстро работает, давайте посмотрим.

Ниже есть несколько тестов. Как видите, в бенчмарке Blender быстрее всех графических чипов (из тех, что принимали участие в тесте) оказался GeForce RTX 3050. А вот M1 Ultra, который был обязан положить на лопатки GeForce RTX 3090, пасёт задних. Это значит, что никакого чуда не случилось, а супердорогой камень, который фанаты Apple будут использовать для сложных вычислений, работает на уровне самой бюджетной видеокарты NVIDIA текущего поколения. Кстати, через полгода в продажу поступят новые графические чипы на базе 5-нм техпроцесса. Мы предлагаем подождать их выхода, ведь M1 Ultra пусть и появился раньше, но должен считаться конкурентом именно для них.

Немного лучше положение с процессорными тестами Blender. Новый 20-ядерный камень умудрился обойти Core i9-12900K, но уступил Ryzen 9 5950X. Если попытаться сравнить процессор Apple даже с 32-ядерным Threadripper 3970X, то последний оказывается почти в 2 раза быстрее, а ведь есть ещё более впечатляющий 64-ядерный камень, о котором в присутствии яблочного M1 Ultra лучше не говорить, поскольку это может навредить уровню самооценки фанатов Apple.

Одним словом: всё оказалось совсем не так, как нам обещали. Apple выпустила просто монструозный камень, опережая конкурентов более чем на 2 года по используемому техпроцессу. Несмотря на это производительность оказалась пусть и впечатляющей для новичка, но весьма посредственной для продукта, стоимость которого будет сопоставима с рабочими станциями на Threadripper 3970X + GeForce RTX 3090. Хотя нет, рабочие станции ведь поступают в продажу без магического надкушенного яблока, которое, как вы прекрасно знаете, способно ускорять рендеринг в 10 раз.

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