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Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Оспаривать очевидные факты неразумно. Именно поэтому мы прежде всего хотим отметить, что цены на процессоры в магазинах намного превышают февральские. Это значит, что лучше вообще не покупать ничего как минимум ещё несколько месяцев. И всё же, среди наших читателей есть те, кому компьютер нужен здесь и сейчас, а ожидание не только не решает, но и усугубляет те или иные проблемы. Именно поэтому мы изучили ассортимент магазина Ситилинк, отыскав там наиболее выгодные камни. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях, а мы вас предупреждали, что лучше подождать.

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Как вы уже поняли, сегодня в нашем материале будут только самые удачные предложения, поэтому начнём с Core i9-12900KF. Здесь вас ждёт вся мощь флагманского камня Intel, но с небольшой выгодой по сравнению с моделью, оснащённой встроенным графическим чипом. Зачем он вам, ведь у обладателя такого камня должна быть соответствующая видеокарта. Кстати, экономия в данном случае составляет немалые 65 тысяч рублей.

Если зашла речь о Ryzen 9 5950X, то лучше брать ОЕМ-версию. Всё равно в коробочной нет кулера, так зачем переплачивать? 104 тысячи и суперфлагман на 16 ядер ваш. И вообще, кто сказал, что Intel в данном случае быстрее? Если вы не согласны с любителями синтетики, то можете получить ещё дисконт в размере 70 тысяч рублей. Купите хорошую материнскую плату и продвинутую систему охлаждения.

Никаких процессоров Intel предыдущего поколения мы вам не рекомендуем, а вот 12-ядерный Ryzen 9 5900X может стать вашим лучшим другом всего за 72 690 рублей. Если не поскупитесь на нормальный кулер и скоростную оперативную память, то благодаря разгону данный камень способен обойти в играх даже Core i9-12900K. Помните, что переменных очень много, а главное в данном случае выгодная цена и хорошая видеокарта.

А вот для Core i7-12700KF не нужны никакие условия, ведь он из коробки является одним из самых быстрых процессоров на планете. Заметьте, что стоит он почти в 2 раза дешевле флагманов, поэтому есть смысл задуматься, ведь отставание в реальных играх там не больше 5%.

Если у вас есть 50 тысяч рублей, то мы рекомендуем вам купить Ryzen 7 5800X. Берите недорогую материнскую плату, стандартный кулер и оперативную память выше среднего. Ну а всё остальное бросайте на видеокарту. В таком случае вы получите ураганную смесь, и ещё неясно, смогут ли владельцы более дорогого Core i7-12700KF с вами тягаться в играх.

Ryzen 7 5700G нужен в том случае, если вы не планируете брать видеокарту. Интегрированный графический чип здесь вполне сносный, поэтому можно на какое-то время обойтись. Ну а запаса производительности будет достаточно для всех задач. Подумайте, дешевле 42 590 рублей ничего похожего нет.

Ryzen 5 5600X – это ещё один чемпион по сборке скоростных игровых компьютеров по выгодной цене. Что ту скажешь, ведь вы прекрасно знаете, что данный камень заведётся на любой материнской плате за сущие копейки.

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Ну и мы не можем обойти стороной Core i5-12400. Если у вас уже есть видеокарта, то он будет феноменально быстрым в играх. Если видеокарты нет, то можно пока обойтись интегрированным графическим чипом. Эффект будет ниже, чем у Ryzen 7 5700G, но ведь и цена намного меньше.

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#процессоры #скидки #ryzen 9 5950x
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