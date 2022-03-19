Главная причина в антироссийских санкциях, что привело к подорожанию газа и энергоносителей

Добыча основных криптовалют осуществляется за счёт использования огромной вычислительной мощи. В первые годы после появления Биткоина можно было получать монеты даже с помощью обычного компьютера, но со временем число желающих увеличилось, что в значительной степени повысило показатели хешрейта. Если проще, то время от времени система генерирует определённое количество монет, которое распределяется между пользователями равномерным образом. При этом учитывается вклад каждого активного компьютера, а значит владельцы более мощных систем получат гораздо больше. Всё это верно для алгоритма добычи Proof of Work (PoW) на основе которого существуют Биткоин и Эфир.

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Поскольку со временем сложность добычи возрастала, то сегодня фермеры используют так называемые ASIC-майнеры, потребляющие огромное количество электричества. Европа и раньше не баловала фермеров, поскольку цены на энергию там в разы выше, чем, например в РФ, ну а после резкого роста цен на газ, электричество подорожало в несколько раз. Казалось, что это отразится только на обычных жителях ЕС, но аналитики обнаружили необычные последствия для майнеров.

Как сообщается, дорожающая электроэнергия привела к тому, что копающие Биткоин фермеры начали отключаться от сети. Пока снижение хешрейта не такое огромное. И всё же, это происходит впервые с тех пор, как криптовалюты были запрещены в Китае. Обратите внимание на график выше. Эксперты уверены, что это только начало, ведь многие майнеры используют устаревшее оборудование с низкой эффективностью. Если бы курс Биткоина подрос до 50 000 долларов, то можно было бы какое-то время продолжать копать, но в текущих условиях всё больше майнеров будут отключать свои фермы.

Кстати, обратите внимание на сложность добычи Эфира. Поскольку видеокарты потребляют намного меньше электричества майнеры там ещё держатся. В начале марта были перепады, когда хешрейт сети опускался до критически низких значений, но в настоящее время наблюдается рост сложности. Эксперты полагают, что майнеры выжидают. Многие из них попытаются работать до тех пор, пока это будет возможно. Очевидно, что уходить в минус никто не захочет, а вот копать без прибыли крупные компании будут несколько месяцев.

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Напомним, что уже вскоре Эфир перейдёт на протокол Proof-of-Stake (PoS), что приведёт к исходу майнеров. Куда они будут девать видеокарты, пока можно только догадываться, ведь сегодня нет ни одной криптовалюты, которая была бы способна принять десятки тысяч фермеров с миллионами видеокарт.