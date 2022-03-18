Мир стал настолько тесным, что выпадение одного крупного игрока может привести к мировому экономическому кризису

Судя по всему, где-то в застенках Вашингтона сидит целый штат людей, составляющих списки компаний и сфер влияния, на которые можно оказать давление в ходе санкционной войны против РФ. Они недвусмысленно намекают на необходимость разрыва контрактов с Россией, поясняя свою позицию по этому поводу. Очевидно, что ничего взамен не предлагают, ведь там привыкли брать всё бесплатно. К сожалению, иногда происходят настоящие конфузы, в результате которых страдают не только российские компании, но и обычные граждане Европы и США.

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Как недавно стало известно, большинство европейских перевозчиков отказались от перевозки российских удобрений. Ясно, что это временный шаг, который грозит потерями, но парни из Вашингтона были убедительны, поэтому в Европе снова ставят интересы США выше приоритетов граждан той или иной страны ЕС. Как результат, правительство РФ существенно ограничило поставки удобрений на внешние рынки. Пока точных данных о снижении отгрузок нет, но можно предположить, что больше всего пострадает именно Европа.

Известно, что Россия является крупнейшим производителем удобрений в мире и экспортирует три ключевых группы: азотные, фосфорные и калийные. Согласно официальным данным, в 2021 году было отгружено 37.6 миллиона тонн на сумму 12.5 миллиардов долларов. Информация о введённых ограничениях со стороны РФ распространяется быстро, что уже привело к росту цен на отдельные типы удобрений до 1000 долларов за тонну (30% рост за несколько недель).

Одним из крупнейших импортёров удобрений на планете является Бразилия, где доля РФ составляет 25% и не может быть заменена другими производителями ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Беспокойство по этому поводу выражает и Индия, пытающаяся найти замену российским поставкам. Не стоит забывать, что рынок удобрений штормит уже второй год, поскольку ранее Литва полностью перерезала поставки калия из Беларуси. При этом есть информация о том, что власти Бразилии и Индии будут налаживать прямые контакты с Москвой, что позволит получить необходимое количество удобрений минуя несговорчивых поставщиков.

Но, как вы уже поняли, наиболее сильный удар придётся по Европе. Всё дело в том, что для производства азотных удобрений необходим газ, который за последний год подорожал в 10 раз. Это значит, что любая другая страна, которая импортирует газ, просто не способна наладить собственное производство таких удобрений, ведь это невыгодно с экономической точки зрения. В настоящий момент зависимость ЕС от поставок удобрений и России составляет около 25%, но в данном случае важна не сама цифра, а налаженные контакты, выстраиваемые десятками лет.

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Эксперты предполагают, что 1000 долларов за тонну – это далеко не предел. Если Россия ограничит поставки на несколько месяцев, то стоимость удобрений в ЕС легко достигнет 2 тысяч и даже 3 тысяч долларов за тонну. Это автоматически поднимет цены на новый урожай, а ведь мы ранее уже говорили, что Европу ожидает мощнейший продовольственный кризис. Ну а заменить российские удобрения просто нечем. Даже если будет поставлена такая цель, то реализовать её смогут не раньше, чем через 7 лет. Возможно, всё это время жителей ЕС будут подкармливать американцы, посылающие сотни грузовых кораблей, переполненных сахаром и крупами? Ну а российские производители удобрений всё чаще говорят о переориентации на азиатские рынки.