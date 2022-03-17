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Видеокарты дешевеют – NVIDIA планирует снизить цены на серию GeForce RTX 3000 на 12% до конца марта
Об этом сообщают инсайдеры сайта Hardwaretimes
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Российские цены на видеокарты не радуют. Есть надежда на то, что в ближайший месяц удастся зафиксировать курс рубля, что позволит обеспечить стабильные поступления подобной продукции через китайских экспортёров. Пока наши читатели с грустью смотрят на происходящее в российских магазинах, стало известно о новой инициативе NVIDIA.

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В начале марта эксперты пришли к выводу, что цены на графические чипы последних поколения медленно, но верно возвращаются к рекомендованным позициям. Нужно понимать, что это долгий и непростой процесс, сопряжённый с целым фактором рисков и непредвиденных факторов. Например, существует опасность дефицита неона, а также остановка экспорта цветных металлов с территории РФ, что скажется на всей производственной цепочке. Пока всё это только теория, поэтому эксперты смотрят в будущее с оптимизмом. Как оказалось, не только экспертам вторая половина 2022 года кажется радужной. Как сообщается, NVIDIA планирует скинуть цены на графические чипы для партнёров на 12%. Предполагается, что это случится до конца марта, ну а реальные скидки будут заметны уже к концу апреля.

Причина такого явления кроется в нескольких составляющих. Во-первых, NVIDIA удалось получить больше производственных мощностей Samsung, что позволило увеличить поставки графических чипов партнёрам. Во-вторых, полупроводниковый кризис медленно отступает, а впереди у NVIDIA переход на 5-нм техпроцесс. Джесен Хуанг отчитался о масштабных инвестициях в производство на заводах TSMC. Если учитывать предоплату и другие платежи, то тайваньская компания получит немалые 10 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, есть и третья причина, из-за которой NVIDIA вынуждена скидывать цены на видеокарты. На самом деле всё сводится к майнингу. Поскольку покупать видеокарты для добычи Эфира стало нерентабельно, то приходится снова переориентироваться на геймеров. Эта точка зрения подтверждается недавней информацией о запуске финальной тестовой сети Kiln. Сразу после завершения всех тестов ожидается переход Эфира на алгоритм добычи Proof of Stake. Перед этим должно произойти слияние существующей стейкинговой сети Beacon Chain и основной ETH 1.0.

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Не стоит забывать, что недавно AMD стала клиентом №2 тайваньской TSMC, занимая 10% всех производственных мощностей. Всё это говорит о высокой конкуренции, которая ожидает нас во второй половине 2022 года. Ну а пока этого не случилось, NVIDIA попытается реализовать как можно больше видеокарт, закрепившись на игровом рынке как компания, которая первой снизила реальные цены на свою продукцию.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3000
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