Пока курс криптовалют растёт медленно, а ажиотажного спроса на Биткоины нет

Коронавирус стал настоящим испытанием для всего человечества. В свете глобального мирового кризиса о его существовании немного забыли, но именно последствия пандемии легли в основу тех перемен, что происходят в экономике развитых стран. Например, после масштабной валютной эмиссии в размере 9 триллионов долларов, в США вдруг обнаружили огромную инфляцию. Правительство тут же заявило о необходимости поднять ключевую процентную ставку, а эксперты всех мастей уверяли нас в том, что это будет концом криптовалют. Поскольку ставка увеличена до 0.25-0.5%, то уже сегодня можно констатировать, что пока волноваться держателям цифровых активов не приходится.

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Если вы обратите внимание на изображения ниже, то увидите график курса Биткоина за неделю. Получается, что рост ключевой ставки не только не навредил криптовалюте, но и даже привёл к её росту. На момент написания данного материала цифровое золото торгуется на отметке в 41 тысячу долларов за монетку, но дорожает не только Биткоин. Эфир приближается в 2800 долларам, а многие популярные альткоины подорожали на 5-10%. Эксперты не склонны считать, что рост будет продолжительным, поскольку он мог быть спровоцирован трейдерами, желающими сыграть на курсовых перепадах. В любом случае более точных данных на этот счёт нет, хотя аналитики призывают ориентироваться на экономические показатели США.

И здесь нас ждёт масса сюрпризов. Прежде всего ожидается увеличение ставки до 1.9% уже к концу 2022 года. Вот только такие выводы основаны на довольно оптимистичной оценке уровня инфляции. Согласно официальным прогнозам Минфина, в текущем году уровень годовой инфляции вырастет до 4.3%, тогда как в 2023 показатель снизится до 2.7%. Вот только это оптимистичный прогноз, поскольку в реальности всё может обернуться гораздо более тяжёлыми последствиями. Глобальный мировой кризис уже на пороге, цены на продукты растут, а энергоносители выворачивают карманы обычных американцев наизнанку.

Представители ФРС констатируют, что при неблагоприятном раскладе ключевая ставка будет увеличиваться активнее, чем ожидается. Пока речь идёт о потере чуть более 1% ВВП, хотя никто точно не способен предугадать, как скажется санкционное давление на Россию на уровне инфляции в США. Ещё раз отметим, что эксперты связывают цену Биткоина уровнем экономических показателей Америки. Предполагается, что рост инфляции приведёт к оттоку капиталов из криптовалют. Пока мы можем сделать вывод, что незначительное повышение ключевой ставки сказалось на цифровых активах позитивно. Никто не знает, что будет после того, как ФРС начнёт притворять в жизнь более суровые и даже радикальные действия по оживлению экономики.

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P.S. После публикации материала курс Биткоина превысил 41 тысячу долларов, а Эфир действительно перевалил за 2800 вечнозелёных за одну монетку.