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Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
Пока планы китайского правительства туманны, ну а правительство острова активно готовится к обороне
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Человечество уже давно зависит от компьютеров. Попробуйте не заглядывать в смартфон хотя бы сутки, и вы осознаете, что подсели на технологии настолько сильно, что любые попытки остаться без доступа к социальным сетям или новостной ленте равносильны героиновой ломке. Поскольку США держит нож у шеи мировой полупроводниковой продукции, то именно в Вашингтоне решают, кто будет выпускать высокопроизводительные чипы, а кому суждено штамповать пластиковые игрушки. Очевидно, что такое положение прежде всего не устраивает Китай. Там уже много лет пытаются найти свой путь в мир высоких технологий, но пока не способны приблизится к западным аналогам. И проблема здесь не в мозгах и даже не в технологическом потенциале, поскольку решающее слово остаётся за санкциями, которые не позволяют компаниям из Поднебесной закупать оборудование для производства чипов.

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Можно сколько угодно заявлять о том, что это противоречит нормам демократии и ВТО. Ребятам из Вашингтона плевать, ну а зависимые чиновники из ЕС всегда готовы поддержать дядюшку Сэма, поэтому приходится полагаться только на свои силы. Кстати, в последние годы полупроводникам стали уделять больше внимания и в РФ, а Национальная программа предусматривает огромные инвестиции в этот сектор. Поскольку США ещё сильнее сжали санкционное давление на Россию, то всё это будет реализоваться с большими сложностями. А вообще есть только один выход избавиться от гегемонии Америки: вернуть в правовое поле остров Тайвань, где располагается самая крупная и технологичная компания TSMC. О последствиях этого поговорим ниже, а сейчас официальная информация о том, что вообще происходит.

Как стало известно, власти Тайваня выражают обеспокоенность возможным вторжением китайских кораблей и военнослужащих. Например, недавно проводились масштабные учения с неоднократным вторжением в территориальные воды острова. Правительство Тайваня сегодня находится под полным контролем США, не желающим потерять доступ к высоким технологиям, пытаясь из последних сил сдержать рост китайской полупроводниковой промышленности. С этой целью власти острова выделили дополнительные 8.7 миллиардов на военный сектор. На эти деньги будет не только закупаться американское вооружение, но и усиливаться подготовка местных жителей.

Например, все мужчины сегодня обязаны 7 дней в году находиться на учениях. С 2022 года этот срок увеличат до 14 дней. Кроме того, первоначальная военная подготовка всех мужчин возрастом 19-36 лет будет увеличена с четырёх месяцев до одного года. Уже разрабатываются аналогичные программы для женщин, а политики с тревогой констатируют, что нужно готовиться к вторжению.

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Эксперты пока не способны предугадать дальнейшие действия Китая. Предполагается, что власти коммунистической партии ожидают завершения событий на территории Украины. В зависимости от них будут приниматься соответствующие решения. Одновременно с этим отмечается, что Китай может опасаться американских санкций. В данном случае мы хотим заметить, что захват Тайваня действительно будет иметь далекоидущие последствия. Вот только совсем не такие, как говорят западные журналисты. Есть все основания полагать, что Китай возьмёт под контроль TSMC, а продавать или нет полупроводники в США уже будут решать совсем другие люди. Это откроет путь российским компаниям в высоких технологий, что так пугает администрацию Байдена. 

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#полупроводники #tsmc
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