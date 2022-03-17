Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Миллиардер Михал Фридман остался без денег и вынужден убираться в лондонском особняке самостоятельно
Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», грустно говорит Михаил Фридман
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Много лет назад президент России обратился к богатейшим гражданам страны с предложением вернуть все свои средства обратно. В. Путин без обиняков сказал, что наступит день, когда горячо любимые российскими миллионерами и миллиардерами европейские государства отнимут у граждан РФ все деньги. Тогда это казалось страшилкой, ведь главное правило, на котором зиждется западная демократия – это право частной собственности. Европейские политики уверяли, что уже много столетий строго придерживаются этого закона и не собираются его нарушать. Вообще уже тогда было ясно, что всё это ложь, ведь мы неоднократно видели, как ребята из США отнимали миллиарды у тех, кого они называли диктаторами и вынуждали миллионы жителей различных стран терпеть лишения в результате жесточайших санкций. Неясно, почему российские миллиардеры решили, что они чем-то лучше других. Вполне возможно, что ответ на этот вопрос дал Михаил Фридман. Он заявил, что его окружение считало себя хорошими друзьями Запада и просто не могло поверить, что европейские политики отнимут у них всё.

реклама

Кстати, по словам миллиардера, он находится в неожиданной для него ситуации, о чём мы и поговорим ниже. Согласно рейтингу Forbes, состояние Михаила Фридмана на февраль 2022 года оценивалось в 15.5 миллиарда долларов. Он жил в большом доме в Лондоне, купаясь в роскоши и ведя бизнес в разных концах земного шара. После того как против него были введены санкции, миллиардер обнаружен, что всего его карточки заблокированы, а взять денег просто неоткуда. Если вдруг Михаил почувствует необходимость в наличных, он может попросить немного у британского правительства. В случае, если запрос сочтут разумным, ему выделят не больше, чем 2500 фунтов в месяц (а это около 3300 долларов). На этом всё.

Сегодня уже бывший миллиардер всерьёз задумывается от том, где взять денег на уборку дома. По его словам, будучи студентом он жил в общежитии, где делил комнату с четырьмя парнями. К счастью, пока к Михаилу никого не подселили, но он уже начал всерьёз задумываться о том, чтобы самому заняться клинингом. Спустя 35 лет это немного непривычно, но выбора просто нет. Сам он считает санкции неверным шагом, ведь он и его коллеги сделали очень много для западных стран. Ну а сегодня он фактически в заложниках у правительства Англии. У Михаила есть Израильское гражданство, но нет квартиры, где можно было бы жить. Раньше это не являлось проблемой, но сегодня доступ к деньгам полностью заблокирован.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Неясно, почему он не возвращается в Россию, где у него есть неплохое жильё. А вообще Михаил Фридман немного лукавит. Очевидно, что какое-то время ему будет немного труднее, но в целом по сравнению с большинством жителей РФ у него всё не так уж и плохо. Жить в Англии на 2500 фунтов сложно. Но при желании можно сделать несколько комнат местным жителям. Также можно продать пару картин на блошином рынке, или почаще устраивать экскурсии западным изданиям. Пара интервью в месяц позволит забыть о необходимости передвижения на общественном транспорте.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
486
СМИ: перезапуск Perfect Dark испытывает большие трудности с разработкой
+
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
299
Взлетевшие более чем в четыре раза цены на никель значительно увеличат стоимость производства электромобилей
5
AMD объявила о расширенной поддержке процессоров Ryzen серии 5000 на чипсетах AMD 300
17
Магазины РФ продолжают снижать цены на процессоры – CPU Intel со скидками до 43%
157
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
15
Steam запустил в продажу набор инди-игр в поддержку разработчиков и армии Украины
40
В России заблокировано уже около двадцати популярных VPN-сервисов
80
GeForce GTX 650 Ti vs современных игр – на что способна старая видеокарта за 6000 рублей в тестах WG
6
Новые планшеты iPad Pro могут получить экраны OLED
3
AMD официально назвала цены и сроки доступности 7 новых процессоров Ryzen
6
В Европе официально разрешили майнинг Биткоинов несмотря на рост выбросов парниковых газов
13
Устройства Samsung Galaxy прошлых поколений начинают получать обновление до One UI 4.1
3
Microsoft выпускает DirectStorage на Windows 11 для ускорения загрузки игр
+
Майнер модифицировал видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, снизив температуру памяти GDDR6X на 45 градусов
9
Миссия поиска жизни на Марсе ExoMars-2022 поставлена на паузу
1
Intel построит полупроводниковый хаб в Германии за 17 млрд евро
+
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
6
AMD выпустит шесть доступных моделей CPU — цены стартуют с отметки в $99
17

Популярные статьи

Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
59
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
191
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
8
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
9
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

XAM
13:50
Я лично могу дать ща щеку украинской проститутке. Которая из-за санкций вынуждена полировать в 2 раза больше мяса для сохранения дохода в долларовом эквиваленте.
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Felsher03
13:50
Тут по умственным способностям модераторы судят, каменты оленей сразу трут))
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
XAM
13:49
С двигателями для вертолетов вопрос решили и с этим решим. Было бы желание.
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Vladimir Kamyshnikov
13:49
То есть для тебя это норм что от российской "спецоперации" убегают миллионы женщин и детей? Ну и кто тут фашист ООН сообщила о 3 млн беженцев с Украины С начала военной операции на Украине население ...
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Felsher03
13:48
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Felsher03
13:48
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Felsher03
13:48
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
MiDeT
13:48
2тб evo+ за 16 три месяца назад, на распродаже cu.... ((
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Илья Кутырев
13:48
Заглот, угомонись пожалуйса. Это не скидки, это сверхналог!
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
Felsher03
13:48
Чтоже-ты на оверклокере это пишешь. Тебе в думу надо.
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем