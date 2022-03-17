Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», грустно говорит Михаил Фридман

Много лет назад президент России обратился к богатейшим гражданам страны с предложением вернуть все свои средства обратно. В. Путин без обиняков сказал, что наступит день, когда горячо любимые российскими миллионерами и миллиардерами европейские государства отнимут у граждан РФ все деньги. Тогда это казалось страшилкой, ведь главное правило, на котором зиждется западная демократия – это право частной собственности. Европейские политики уверяли, что уже много столетий строго придерживаются этого закона и не собираются его нарушать. Вообще уже тогда было ясно, что всё это ложь, ведь мы неоднократно видели, как ребята из США отнимали миллиарды у тех, кого они называли диктаторами и вынуждали миллионы жителей различных стран терпеть лишения в результате жесточайших санкций. Неясно, почему российские миллиардеры решили, что они чем-то лучше других. Вполне возможно, что ответ на этот вопрос дал Михаил Фридман. Он заявил, что его окружение считало себя хорошими друзьями Запада и просто не могло поверить, что европейские политики отнимут у них всё.

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Кстати, по словам миллиардера, он находится в неожиданной для него ситуации, о чём мы и поговорим ниже. Согласно рейтингу Forbes, состояние Михаила Фридмана на февраль 2022 года оценивалось в 15.5 миллиарда долларов. Он жил в большом доме в Лондоне, купаясь в роскоши и ведя бизнес в разных концах земного шара. После того как против него были введены санкции, миллиардер обнаружен, что всего его карточки заблокированы, а взять денег просто неоткуда. Если вдруг Михаил почувствует необходимость в наличных, он может попросить немного у британского правительства. В случае, если запрос сочтут разумным, ему выделят не больше, чем 2500 фунтов в месяц (а это около 3300 долларов). На этом всё.

Сегодня уже бывший миллиардер всерьёз задумывается от том, где взять денег на уборку дома. По его словам, будучи студентом он жил в общежитии, где делил комнату с четырьмя парнями. К счастью, пока к Михаилу никого не подселили, но он уже начал всерьёз задумываться о том, чтобы самому заняться клинингом. Спустя 35 лет это немного непривычно, но выбора просто нет. Сам он считает санкции неверным шагом, ведь он и его коллеги сделали очень много для западных стран. Ну а сегодня он фактически в заложниках у правительства Англии. У Михаила есть Израильское гражданство, но нет квартиры, где можно было бы жить. Раньше это не являлось проблемой, но сегодня доступ к деньгам полностью заблокирован.

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Неясно, почему он не возвращается в Россию, где у него есть неплохое жильё. А вообще Михаил Фридман немного лукавит. Очевидно, что какое-то время ему будет немного труднее, но в целом по сравнению с большинством жителей РФ у него всё не так уж и плохо. Жить в Англии на 2500 фунтов сложно. Но при желании можно сделать несколько комнат местным жителям. Также можно продать пару картин на блошином рынке, или почаще устраивать экскурсии западным изданиям. Пара интервью в месяц позволит забыть о необходимости передвижения на общественном транспорте.