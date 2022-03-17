Заблокировано получение кредитования и любых технологий из ЕС

Несколько дней назад чиновники Евросоюза собрались на очередные посиделки, согласовав новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения коснулись ужесточения экспорта на целый ряд товаров. Предполагается, что это не позволит оборонному комплексу получать необходимые технологии для наращивания военной мощи. Одновременно с этим ставится цель полностью перекрыть доступ на рынок РФ высокотехнологических приборов двойного назначения. Сама оценка довольно примитивна и неоднозначна, поэтому было решено и вовсе запретить экспорт большей части технологий. Сюда же добавьте полный запрет инвестиций в энергетический сектор, а также поставки оборудования для добычи газа и нефти. Единственное исключение сделали для атомной энергетики и транспортировки энергии. Также полностью отрезаны займы для физических и юридических лиц при помощи заумного механизма.

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Словом, ничего нового, но есть и весьма любопытные пункты, которые касаются производителей российских процессоров. Так, чиновники из ЕС обложили самыми жёсткими санкциями Baikal Electronics, Research Center Module и MCST Lebedev. Очевидно, что первая компания выпускает процессоры Байкал, которые активно используются в оборонном секторе и уже начали предлагаться для промышленных нужд. MCST Lebedev выпускает процессоры Эльбрус, ну а упоминание фамилии Лебедева С.А. здесь явно свидетельствует о непрофессионализме западных экспертов. Research Center Module – это крупный научно-технический центр «Модуль», который разрабатывает нейропроцессоры.

И здесь стоит отметить однобокость санкций. Всё дело в том, что чиновники явно брали информацию из открытых источников и не особенно напрягались. Именно поэтому они не указали несколько других разработчиков, что выглядит весьма странно на фоне желания заблокировать всех российских производителей. Приводить их список мы не будем. Вдруг чиновники прочтут наш материал. Зачем облегчать жизнь этим ребятам. В конце концов, не зря же они едят свой хлеб.

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Эксперты отмечают, что большая часть санкций 4 пакета является запоздалой и вообще ничего не решает. Всё дело в том, что большинство крупных экспортёров, которые поставляли в РФ ту или иную продукцию, уже завило о приставнике продаж. Именно поэтому чиновники просто зафиксировали на бумаге то, и так было известно. Сомнительно, чтобы та или иная европейская компания или банк самовольно решились сотрудничать с физическими или юридическими лицами из РФ. Все ведь понимают, какое наказание последует из США. Что до процессоров Эльбрус и Байкал, то запрет выглядит ещё более комично, поскольку производство этих камней было развёрнуто на Тайване и осуществлялось силами TSMC. Поскольку там отказались от выполнения всех контрактов ещё в феврале, то говорить об эффективности европейских санкций не приходится.