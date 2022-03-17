Небольшие китайские компании приходят на замену крупным брендам, предлагая низкие цены и полное отсутствие сервисного обслуживания

На просторах Китая есть десятки компаний, выпускающих смартфоны. Конкуренция между ними просто невероятная, но всех они находятся в нижнем эшелоне и делят между собой долы процентов рынка. Главная проблема здесь даже не в качестве, а в полном отсутствие поддержки любого уровня. Давайте рассмотрим это на примере Samsung. Поскольку компания присутствует на рынке РФ очень давно, то вместе с выходом на рынок создавалась сеть сервисного обслуживания. Обучались специалисты, а также медленно приходило понимание необходимости предоставления гарантии, когда не только жителям Москвы. Но и создание условий, позволяющим жителям всей страны воспользоваться заменой и ремонтом бракованной техники и электроники. Всё это сформировалось задолго до появления в продаже смартфонов, поэтому сервисное обслуживание просто приняло их как ещё один продукт. А вот путь Xiaomi был тернист, поскольку китайцы первым делом вошли на рынок, а только потом начали думать о том, что покупатели могут захотеть заменить батарею, дисплей или вовсе отказаться от покупки по указанным в законодательстве причинам.

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Это значит, что продавать одноразовые телефоны стало невозможно, а вместе с развитием сервисных центров и повышения ответственности перед покупателями, росли и цены. Поскольку западные компании ушли из РФ, свернув не только продажи, но и сервисное обслуживание, то сегодня совершать привычные действия стало невозможно. Мало того, вы покупаете смартфон, в цену которого уже заложены все эти «плюшки», но получаете фактически одноразовый аппарат. Какое-то время назад эксперты были уверены, что крупные китайские компании будут активно заполнять российский рынок, вот только пока ничего подобного не происходит.

Сообщается, что Xiaomi урезала поставки ровно в 2 раза, при этом завезла только одну новую модель в небольшом количестве. Точно также действуют Oppo и vivo, поясняющие подобное положение дел сложностями с логистическими поставками. Есть мнение, что главная проблема здесь состоит в невозможности определения реального курса рубля и опасениях относительно дефолта. Поскольку пока решить всё это не удаётся, многие крупные бренды предпочитают отсиживаться, не прекращая своих продаж. А вот небольшие компании, которые ещё недавно были неизвестны даже в Китае, почуяли возможность отгружать свою продукцию вагонами.

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Как стало известно, уже сейчас наблюдается небывалая экспансия китайских компаний. Товары у них разного качества, а цены намного приятнее, чем у той же Oppo. Если вы решили купить себе такой смартфон, обязательно изучите технические характеристики, почитайте о модели в интернете. Но главное, что вы должны запомнить: вы покупаете телефон без любых гарантий. Вполне возможно, крупная торговая сеть за него и отвечает (спорный вопрос), а вот заменить дисплей будет почти невозможно. Несмотря на это подобные смартфоны могут стать глотком свежего воздуха, а цены на них порадуют да тех, кто привык к скидам и акциям. Добро пожаловать, дядюшка Ляо!