Попытка улучшить эффективность охлаждения прошла успешно

Высокая температура видеокарты – это главная проблема, с которой сталкиваются майнеры, решившиеся купить флагманские продукты NVIDIA последнего поколения. Например, в первые недели после начала продаж GeForce RTX 3080 выяснилось, что некоторые производители экономили на компонентах, что вызывало перегрев и многие другие проблемы. Очевидно, что копать Эфир на таких видеокартах в режиме 24/7 было невозможно, не говоря уже о попытке разогнать графический чип или видеопамять. Кстати, именно GDDR6X является слабым местом, а температура её порой доходит до 100 градусов и выше. Очевидно, что ничего хорошего для самой видеокарты это не несёт, а значит нужны новые более эффективные способы отвода тепла.

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Если вы думали, что выхода нет, то спешим вас обрадовать, ведь на канале DandyWorks появилось любопытное видео, автор которого не только умудрился не сломать свою GeForce RTX 3070 Ti, но и ощутимо снизить температуру планок памяти. Прежде всего блогер решил избавиться от силиконовых термопрокладок. Он назвал их неэффективным и дешёвым решением, которое просто не может использоваться на видеокартах, продающихся в рознице по 1000 долларов. Вместо бюджетного силикона энтузиаст задействовал медные пластины. Прежде всего он высчитал необходимую толщину, поскольку чипы памяти не отличаются суперпрочностью и могли бы треснуть в случае, если бы пластины оказались слишком толстыми.

Перед установкой медные пластины были покрыты термопастой как с внутренней, так и внешней стороны. Это увеличило их эффективность, а в результате повысило теплопроводимость и сделало контакт с радиатором более плотным. После всех проведённых манипуляций видеокарта была собрана и протестирована. Автор отмечает, что раньше температура на видеопамяти доходила до 110 градусов, тогда как после установки медных пластин, показатели не поднимаются выше 64 градусов. В данном случае указана температура во время майнинга, зафиксированная на протяжение трёх часов.

Автор отметил, что даже несмотря на эффективность предложенного им способа, все любители кустарных систем охлаждения должны подходить к процессу со всем вниманием. Видеокарту легко повредить, а сегодня подобная продукция стоит слишком дорого, чтобы можно было бездумно ломать скоростную видеопамять GDDR6X. На видео всё кажется простым, но в реальности перед этим была проведена большая работа, что позволило быть уверенным в успехе эксперимента. Помните это, ведь видеокарты в РФ не только стоят дорого, но и в ближайшие месяцы и вовсе не будут поставляться. Мы бы не хотели, что бы вы перестали играть или перешли на интегрированную графику после неудачной попытки охладить пыл GeForce RTX 3090.





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