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Китайские компании могут догнать Intel уже через 5 лет – руководитель Intel China
Пока неясно, кого из полупроводниковых гигантов имел в виду руководитель китайского подразделения
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Уже очень давно конкуренция на рынке высокопроизводительных чипов сводится к небольшому противостоянию AMD и Intel. Обе компании используют разную стратегию, поскольку синие полагаются на собственную производственную базу, тогда как красные предпочитают заниматься исключительно разработкой архитектуры и технологических особенностей своих продуктов. В результате Intel умудрилась сильно отстать от рынка, а AMD перешла в полную зависимость от TSMC. В последние годы синие пытаются наверстать упущенное, что им неплохо удаётся, а впереди ещё много свершений, которые позволят догнать и перегнать AMD.

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А вот других конкурентов на горизонте пока нет. Стоит признаться, что это не столько заслуга AMD и Intel и даже не проблема самих конкурентов, ведь пока с ними борется исключительно американское правительство. Если вы помните, то уже много лет под жёсткими санкциями живёт китайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), не говоря уже о HUAWEI, которая вынуждена выживать в мире, где всё контролирует одна страна, а любые попытки приблизиться к американским корпорациям жёстко наказывается.

Похоже, сегодня даже руководству Intel ясно, что Китай можно только замедлить, но не остановить. Руи Ван, занимающий пост вице-президента Intel China заявил о том, что уже вскоре (3-5 лет) производители из поднебесной могут вырваться вперёд, поэтому нужно предпринимать все меры для достижения поставленных целей. Руи Ван не стал конкретизировать, кто из полупроводниковых гигантов способен на столь смелый шаг, но заверил собравшихся в том, что Intel полна решимости и просто так не отдаст победу. Возможно, парень слегка лукавил, а может и вовсе надеется на правительство США. Похоже, этого мы так и не узнаем, а вот конкуренты у синих в Китае действительно есть.

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Например, Zhaoxin, Loongson и даже опальная HiSilicon (HUAWEI). Выше мы упоминали о SMIC, но проблема здесь даже не в технологических возможностях, а в невозможности получить доступ к современным технологиям. Так, сегодня есть только одна компания, выпускающая оборудование для производства чипов по 5-нм технологическому процессу, и это голландская ASML Holding NV. Так вот, этим ребятам запрещено продавать свои станки китайцам, а в последние годы США строго следят не только за новым оборудованием, но и за уже отслужившим, доставляя максимум неудобства всем тем, кто решится выступить против AMD и Intel.

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