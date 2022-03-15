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Невезучий владелец редкого NFT-токена ошибочно продал его за 1 цент вместо 1 000 000 долларов
На самом деле выручка оказалась даже меньше одного цента, а вернуть токен уже не удастся
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В 2021 году случился бурный рост NFT-токенов. Сотни тысяч энтузиастов пытались  войти на новый рынок, но только единицы становились  миллионерами, тогда как другие создавали фоновый шум, привлекая всё новых и новых покупателей. Эксперты признают, что предсказать, какая коллекция изображений станет популярной, не представляется возможным. Предвидеть это невозможно, а даже известные художники могут оставаться незамеченными, тогда как никому не известные энтузиасты за считанные часы становятся культовыми персонами. Даже крупные площадки уверяют, что большая часть всех NFT-токенов представляет собой подделки или обычные клоны, а мошенников среди продавцов огромное множество.

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Несколько дней назад произошёл показательный случай, подтверждающий полную неразбериху, творящуюся на рынке невзаимозаменяемых токенов. Так, владелец одного NFT из коллекции EtherRock решил продать его за 1 миллион долларов, но из-за собственной ошибки лишился целого состояния. Дело было так, паренёк при выставлении цены указал 444 GWEI вместо 444 ETH. Поскольку 1 монета Эфира равняется 1 000 000 000 000 000 000 GWEI, то несложно подсчитать, что владелец в итоге заработал меньше цента. Как оказалось, виной всему не только невнимательность, но и работа бота. Пикантность ситуации заключается в том, что через несколько секунд после размещения токена, его купила специальная программа, которая в режиме 24/7 ищет выгодные предложения. Именно поэтому шансов отменить своё объявление у парня не было.

Выше можно изучить редкий токен, который оценивался в 1 миллион долларов. Неудавшийся продавец представился как Dino Dealer и рассказал, что это всего его накопления. Якобы, он коллекционирует NFT, а текущий лот был его последней надеждой. Судя по всему, разжалобить нового владельца парень так и не смог, поскольку картинка уже была выставлена на аукцион за 234 монеты Эфира, что соответствует 600 000 долларов. Ответа от владельца бота не поступило, а сам Dino Dealer отчаянно пытается достучаться до обычных пользователей, надеясь вызвать понимание. Увы, но многие посмеиваются над неудачником, но признают, что решить проблему засилья ботов на торговых платформах пора в самые сжатые сроки.

Кстати, парнишка лишился изображения из коллекции EtherRock. Она появилась 4 года назад и стоила копейки, но в 2021 году неожиданно стала вирусной, взлетев в цене с десятки тысяч раз. Всего к коллекции 100 изображений. Все они представляют собой один и то же камень на белом фоне. Он нарисован в мультяшном стиле, а сами токены отличаются друг от друга исключительно по цветовым оттенкам. Осенью 2021 года один из самых редких цветов был продан за 900 монет в Эфире, что на тот момент соответствовало 3.5 миллиона долларов.

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Что до героя нашего материала, то возвращать ему никто ничего не будет. Здесь всё построено на анонимности, а сам парень вряд ли стал бы платить налог с заработанного 1 миллиона долларов.

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#nft
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