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Геймер купил на Aliexpress прогретую б.у. GeForce RTX 3080 Ti за 422 000р – реальная история от DG
Вместо новой видеокарты геймеру досталась прогретая GeForce RTX 3080 Ti
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Многие наши читатели рассказывают об удачных покупках видеокарт на Aliexpress. Якобы, китайская площадка открывает массу возможностей, а найти там лучшие предложения по низким ценам крайне легко. Поскольку на дворе дефицит графических чипов, а все производители ушли с российского рынка, магазины тут же подняли цены в несколько раз. Например, купить флагманскую GeForce RTX 3090 дешевле 600 000 рублей было крайне сложно. Неясно, о чём вообще думают зажиточные геймеры. Видимо, у многих из них деньги валятся из карманов, а иначе объяснить поведение некоторых из них просто невозможно.

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Вчера на канале блогера Даниила Герасимова появился любопытный материал. Как оказалось, сразу же после подорожания видеокарт неизвестный герой заказал на Aliexpress видеокарту GeForce RTX 3080 Ti. Она шла как новая и стоила 422 000 рублей. Кстати, дабы не возвращаться к этому моменту: уже вчера цена на GeForce RTX 3090 в Ситилинк опустилась ниже 400 000 рублей, а значит торопыга по меньшей мере переплатил. Увы, но всё оказалось намного хуже.

Геймер сделал несколько попыток поиграть, но столкнулся с ошибками и вылетами. Поскольку сам он не смог отыскать причину, то отнёс карту к мастеру. После непродолжительных тестов выяснилось, что сам графический чип рабочий, а проблем с блоками видеопамяти нет. Также полностью без повреждений оказалась и система питания, а вот после вскрытия обнаружился большой сюрприз. Так, новая GeForce RTX 3080 Ti за 422 тысячи оказалась восстановленной, а графический чип уже прогревался. В большинстве случаев мастер предложил бы отказаться от такой видеокарты, если это вообще возможно, но учитывая её огромную стоимость, единственным решением было полное восстановление.

Изучить весь процесс вы можете на видео ниже. Там много интересных моментов, начиная от самой технологии снятия графического чипа, до его очистки и полного реболлинга. Процедура требовала высококвалифицированной подготовки, а сам мастер использовал специальное оборудования для извлечения GPU и новой пайки. Ну а завершилось всё хорошо, ведь после сборки GeForce RTX 3080 Ti заработала без проблем.

Что до мнения мастера, то он не стал отговаривать зрителей от покупки видеокарты на Aliexpress. И всё же, нужно помнить, что существуют недобросовестные продавцы, которые продают прогретые или восстановленные модели под видом новых. Если вы не обладаете специальными знаниями, то никогда об этом не узнаете. Мало того, спустя полгода или даже раньше видеокарта и вовсе может сгореть без возможности восстановления. Ещё раз повторимся, мы не советуем вам отказываться от покупок на Aliexpress. Просто помните, что мошенники есть везде, а особенно это актуально, когда речь идёт об огромных деньгах, ведь соблазн вернуть к жизни видеокарту за 422 000 рублей гораздо выше, чем для бюджетной GeForce GTX 1050 Ti.

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#видеокарта #geforce rtx 3080 ti
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