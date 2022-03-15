Несмотря на тот факт, что большинство игровых студий ушло с юридического пространства РФ, геймеры с лёгкостью могут получить доступ к их пиратским версиям. Сделано это будет при помощи команд хакеров, взламывающих новинки с невероятной скоростью. После этого самые популярные тайтлы тут же перекочуют на торренты, где их смогут скачать миллионы людей по всему миру. Точно такая же ситуация и с голливудскими фильмами. Команды переводчиков не дремлют, поэтому пиратский контент всегда доступен в большом количестве. Похоже, ударный кулак западных правообладателей пытается сконцентрироваться на самом узком узле, который открывает доступ пользователям к запрещённому контенту.
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Речь о VPN-сервисах, посредством которых можно заходить на популярные обменники. Ранее атака голливудских студий заставила отключить поддержку протокола BitTorrent сразу на нескольких подобных сервисах. Известно, что полностью отказались от протокола ExpressVPN, Surfshark, Zenmate, VPN Unlimited и PIA, ну LiquidVPN пала быстрее других, поскольку в сторону этой компании был предъявлен иск в размере 10 миллионов долларов.
Как стало известно, последней жертвой правообладателей стал крупный VPN-провайдер TorGuard. Ранее руководство сервиса уверяло пользователей в том, что не намерено блокировать трафик, идущий по протоколу BitTorrent, ну а сегодня подписали с представителями голливудских студий мировое соглашение. Более точных данных на этот счёт нет, поскольку стороны не раскрывают обстоятельства мирового соглашения, но TorGuard даже не стал доводить дело до суда, отказавшись от всех обязательств и изменив правила ведения бизнеса.
Отмечается, что одна из проблем, которая не позволила TorGuard игнорировать претензии правообладателей – это активная позиция хостинг-провайдера QuadraNet. Стало известно, что пользователи VPN-сервиса получали доступ к прокси SOCKS5, которая не имеет традиционного шифрования. Поскольку данные оказались в открытом доступе, то изучить их смогли представители киностудий. Эти ребята содержали целую армию троллей, которые умудрились отослать за несколько месяцев 2021 года 98 000 писем с требованиями блокировки, а в ноябре направив ещё 47 тысяч подобных запросов. Нервы у хостинг-провайдера не выдержали, поэтому QuadraNet обратилась к TorGuard с требованием урегулировать ситуацию. Вполне возможно, что на кону была полная остановка доступа к хостингу, что и стало решающим фактором.
Кстати, в РФ большинство крупных торрентов также находятся под запретом и получить к ним доступ без использования сторонних сервисов невозможно. В связи с блокировками работы Facebook и Instagram VPN-сервисы в РФ набирают популярность, поэтому есть высокая вероятность того, что западные компании обратят внимание и на эту проблему, поскольку они желают оставить страну без фильмов, игр и гамбургеров.