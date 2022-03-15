Даже если бы Мадуро и захотел, противоречия между Венесуэлой и США слишком огромны

На территории США расположены немалые залежи нефти, но несмотря на это страна продолжает закупать чёрное золото за рубежом. В частности, только из России туда поступало 245 000 баррелей в сутки, что не так много в масштабах всей планеты, но позволяло отказываться от разработок внутри страны. Уже несколько недель Америка живёт без российской нефти, что тут же сказалось на стоимости бензина. Вместе с огромной инфляцией это наносит мощнейший урон по экономике страны, но ребята из Вашингтона не собираются идти на попятную, предпочитая искать другие способы решения дефицита нефтепродуктов.

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Пожалуй, единственным и наиболее простым является закупка нефти у Венесуэлы, но здесь далеко не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Несколько дней назад высокопоставленные чиновники из США прибыли в страну для переговоров, пытаясь убедить Николаса Мадуро в необходимости сотрудничества с американцами. Пока итоги для экспертов неясны, а стороны предпочитают отмалчиваться. И всё же, первоначальный тон, когда президент Венесуэлы открыто поддержал Россию, немного изменился. Так, Мадуро неожиданно заявил, что жителям страны следует подать пример всему миру, забыть о распрях и наладить диалог. Очевидно, что речь идёт о конфликте с США, с которыми он и предлагает договариваться.

По мнению экспертов, есть несколько причин, которые не позволят американцам получить от Венесуэлы ожидаемых поставок. Для начала нужно понимать, что за годы под санкциями нефтедобыча оказалась на грани разрушения. Так, если в 1998 году там добывалось 3.5 миллиона баррелей в сутки, то в январе 2022 года количество достигало скромных 668 000 баррелей. Для входа не прежние мощности нужны прежде всего экономические вливания в размере 250 миллиардов долларов, но даже они не приведут к быстрому наращиванию мощностей. Предположительно, потребуется не мене 7 лет, прежде чем Венесуэла вернёт потерянное положение одного из лидеров в нефтедобыче.

Но даже это не самое главное, ведь есть ещё и политическая подоплёка. Мадуро требует полного снятия санкций. Сделать это сейчас для США равносильно признанию своего поражения. Получается, что все эти годы миллионы граждан Венесуэлы страдали без видимых причин. Подумайте сами, санкции снимаются, хотя сам Мадуро так и остаётся диктатором, не желает проводить демократических выборов и вообще Венесуэла присвоила себе американские нефтедобывающие компании в ходе национализации. Причин для противостояния множество. Например, президент Венесуэлы требует разблокировать лежащее в английских банках золото на 2 миллиарда долларов. Вполне возможно, что золотишко уже давно потрачено, поэтому никто никому ничего возвращать не намерен.

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Ну и как вишенка на торте: уже несколько лет в США объявлено вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию, доказывающую связи Мадуро с торговлей наркотиками. Эксперты полагают, что противоречия слишком огромны, а президент Венесуэлы потребует гарантий и 2 миллиарда долларов, которых ему никто не отдаст. Сюда же прибавьте требование со стороны США, пытающихся загнать Мадуро в жёсткие условия, когда тот должен допустить в страну частные иностранные компании, позволив им начать добычу нефти на своей территории.