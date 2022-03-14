Всё это может привести к резкому снижению курса Биткоина уже в ближайшую неделю

Сегодня цены на энергоносители растут как на дрожжах. Стоимость бензина в Европе увеличилась в несколько раз, а в Англии уже выстроились очереди за топливом, которое не только подорожало, но и находится в дефиците. Удивительно, но вместо решения собственных проблем, правительство Британии только и занято придумыванием новых антироссийских санкций. Будем надеяться, что народ там голодать не будет, ведь в таком случае придётся налаживать поставки гуманитарной помощи. Ну а пока можно констатировать, что всё только начинается, ведь останавливаться на достигнутом никто не собирается, а последствия санкций могут привести к самым разрушительным последствиям для всей Европы.

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И здесь как островок стабильности выступают криптовалюты. В конце февраля наиболее состоятельные жители РФ скупили Биткоинов на миллиарды долларов, а курс цифрового золота взлетел до 45 000 долларов. Спустя несколько недель можно констатировать, что предпосылок для следующей волны подорожанияе нет, а впереди ряд негативных событий, которые могут обрушить курс Биткоина. Прежде всего ожидается повышение ключевой ставки ФРС. Поскольку даже сегодня доллар является основной резервной валютой, то подобные действия станут шоковой терапией для рынка, а значит инвесторы попытаются вывести деньги из непрофильных и рискованных активов. Очевидно, что речь идёт и Биткоинах, которые никогда не были и не будут стабильными.

Сюда же прибавьте высокий уровень инфляции в США. Многие эксперты уверены, что показатели за 1 квартал 2022 года будет ещё более пессимистичными чем за 4 квартал 2021 года, ну а наибольший удар придётся на конец года. Здесь проблема в продовольственном дефиците. На носу посевная, а боевые действия на территории Украины явно не способствуют стабильности. Это значит, что поставки на мировой рынок во 2 половине 2022 года и первой половине 2023 года окажутся значительно меньше. Если верить данным правительства Украины, то поставки зерна и других видов продовольствия из страны обеспечивали пищей 400 миллионов людей по всему миру. И что все они будут кушать, неужели жевать виртуальные Биткоины?

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Эксперты отмечают, что в ближайшие несколько дней американский регулятор снова озвучит данные по инфляции и поднимет ключевую ставку. Биржи по всему миру приготовились к обвалу, а инвесторы держат руку на пульсе, пытаясь сойти с тонущего корабля, под названием криптовалюты. Ну а пока Биткоин укрепился на отметке 38 840 долларов. В последние несколько дней он выглядит относительно стабильным, поскольку все участники рынка замерли в ожидании больших перемен. Ну а в качестве третьей переменной можно считать негативные последствия от закона о криптовалютах, который будет принят в США в ближайшие месяцы. Сегодня он находится на рассмотрении экономистов и политиков, но пока окончательного вердикта нет.